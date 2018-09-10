Елизавета Туктамышева: Все внимание приковано к Загитовой и Медведевой? Мне без разницы

Источник: Спорт-Экспресс

Если бы в воскресенье по итогам контрольных прокатов в Москве присуждали звание «Герой дня», то у женщин его бы точно получила Елизавета Туктамышева. Ведь она откатала свою произвольную программу чисто, исполнила тройной аксель и смогла зажечь зрителей на арене. Публику, которая понимала, что совсем скоро на лед выйдут главные примы вечера Алина Загитова и Евгения Медведева.

— Под такую программу нельзя не зажигать, даже кататься плохо нельзя. Настроение перед прокатом было хорошее, боевое, не сильно волновалась, был разве что ажиотаж перед тройным акселем. Жаль, что не получился каскад 3−3 «лутц-тулуп», хотя его можно было спокойно крутить, лутц то был хороший. Скорее я побоялась упасть и того, что программа уже так звучать не будет, — прокомментировала свой прокат Елизавета.

— Мало кто обошелся без падений, а вы тройной аксель скрутили сразу на старте сезона…

— Когда я сделала его в конце прошлого сезона, поняла, что это не так трудно, как мне казалось. Поэтому дала себе установку: когда начнем тренироваться после отдыха, буквально через пару недель начнем его тренировать. Плюс был в том, что я перестала бояться его сделать. Я как почувствовала его, отложила в себе эмоции: это не страшно, я делаю его правильно. Надеюсь, что и в течение сезона все будет также идти.

— Какие ощущения перед этим прыжком и во время?

— Эмоций куча. Его нужно очень сильно контролировать. Это не как лутцы прыгать на автомате, главное — сгруппироваться. С ним важна каждая деталь.

— Обращали внимание, что весь ажиотаж был вокруг противостояния Загитова — Медведева?

— А мне так, наоборот, легче. Без разницы, есть сильное внимание или нет. Хотя когда мне начали хлопать в начале выступления, думала: «Блин, если я сейчас упаду с акселя, это разочарует всех и будет настоящее фиаско». Поэтому всю в него вложила и сделала даже в небольшой перекрут.

— В декабре прошлого года Мария Сотскова рассказывала, что когда все российские топ-фигуристки собираются вместе в воздухе начинает царить особая атмосфера…

— Да, на контрольных прокатах я ее прям ощутила. Ведь на всех тренировках я была вместе с Соней Самодуровой и Дашей Паненковой. Поэтому спокойно каталась как будто я в Питере. А вышла готовиться к выступлению и сразу вспомнила соревновательные разминки, когда все носятся туда-сюда. Но мне никто не мешал, я старалась контролировать ситуацию вокруг себя. Но, конечно, когда собираются сильнейшие девочки не только России, но и мира, это дает особую эмоцию. Что дальше? Отправляемся на турнир в итальянский Бергамо (Lombardia Trophy, турнир серии «челлендж», который пройдет с 12 по 16 сентября. — Прим. «СЭ»).