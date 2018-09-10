Текущие события
Футбол. Сборные
14:30
Камбоджа
Малайзия
Футбол. Сборные
17:00
Киргизия
Сирия
Футбол. Сборные
18:30
Кувейт
Ирак
Хоккей. КХЛ
19:00
Авангард
Нефтехимик
Футбол. Сборные
19:00
Россия
Чехия
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Йокерит
Футбол. Сборные
19:30
Бахрейн
Китай
Футбол. Лига наций
21:45
Португалия
Италия
Футбол. Лига наций
21:45
Швеция
Турция
Футбол. Лига наций
21:45
Шотландия
Албания
Футбол. Лига наций
21:45
Сербия
Румыния
Футбол. Лига наций
21:45
Черногория
Литва
Футбол. Лига наций
21:45
Андорра
Казахстан
Футбол. Лига наций
21:45
Косово
Фарерские острова
Футбол. Лига наций
21:45
Мальта
Азербайджан
Все события
Фоторепортажи
18Игнашевич помогает Черчесову тренировать сборную. И вот как
12Жена увезла Виктора Ана из России на родину
14:16 (мск), источник: Sport24

Медведева и Орсер VS Загитова и Тутберидзе. Первая встреча на прокатах в Москве: видео

Русские звезды фигурного катания представили свои программы.

Наверх
Источник: Sport24

В эти выходные состоялись контрольные прокаты ведущих фигуристов страны. В субботу спортсмены выступили с короткими программами перед специалистами федерации в Новогорске, а в воскресенье — с произвольными перед болельщиками во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

Спустя полгода на льду впервые встретились олимпийская чемпионка Алина Загитова и серебряный призер Евгения Медведева. С Олимпиады в Корее многое изменилось: Медведева ушла от Этери Тутберидзе и уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру. А Загитову настигли проблемы взросления, пришлось поработать над изменениями в координации.

Чисто откататься Загитова не смогла — сказались волнение и большая ответственность. Этери Тутберидзе доверила ей образ Кармен, в котором фигуристка смотрится очень классно. Ошибок избежать не удалось, но впереди — целый сезон.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Евгения Медведева упала на прыжковом элементе. Но это никак не повлияло на ее настроение, Женя была рада вернуться домой и получить возможность показать программы домашней публике. Тутберидзе не стала смотреть выступления своей бывшей подопечной и покинула ряды зрителей у бортика сразу после проката Загитовой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще одна бывшая ученица Тутберидзе Полина Цурская начинает сезон в группе Елены Буяновой. Болельщики остались в восторге от ее катания, а высокие прыжки уже стали визитной карточкой 17-летней спортсменки.

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева решила исполнить редкий для женского одиночного катания тройной аксель. Обилие прыжковых элементов позволило ученице Алексея Мишина сорвать овации.

Бронзовый призер ЧМ-2018 Михаил Коляда выступает пока без четверного лутца, но обещает, что это — временное явление. Для произвольной программы Коляда выбрал образ тореадора и не побоялся критики за выбор программы. Журналистам Михаил сказал, что ярче всех он запомнил «Кармен» Евгения Плющенко, и признался, что для выгодного отличия от других ему нужны четверной лутц, чистый прокат и хорошая подача.

Во время загрузки произошла ошибка.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов теперь тренируются у двукратного чемпиона ОИ в Сочи Максима Транькова. Спортсмены рассказали, что с новым тренером у них полное взаимопонимание, они вместе работают на результат.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обе ведущие спортивные пары страны были лишены возможности выступить на Олимпийских играх. Виктория Синицина и Никита Кацалапов не смогли завершить выступление на отборочном к Играм чемпионате России из-за травмы партнера. Но теперь Никита выздоровел, и зрители «Мегаспорта» смогли увидеть выступление после долгого перерыва.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ивана Букина не допустили к участию в Играх по до сих пор не объясненным причинам, поэтому пара Степанова/Букин на Олимпиаду также не поехала. Ребята не очень удачно выступили на послеолимпийском чемпионате мира, так что в новом сезоне постараются только радовать российских болельщиков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Владимир Афанасьев

 Все сексуальные скандалы новичка "Спартака" Джона Терри. 10 девушек (и жена в курсе)
Что в Англии говорят о переходе Терри в "Спартак". Спойлер - сравнивают с Трампом и инвалидом
Начать все с нуля. Российский биатлон ждет долгий путь очищения
Промес привез за Нидерланды. У его сборной вагон проблем
Родченков дал показания австрийской полиции против России
«Авангард» уничтожает всех: об ураганном старте сезона КХЛ
Тарасова жестко раскритиковала фигуристку Радионову
«Коламбус» рассматривает вариант обмена Бобровского и Панарина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь