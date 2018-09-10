Медведева и Орсер VS Загитова и Тутберидзе. Первая встреча на прокатах в Москве: видео

Источник: Sport24

В эти выходные состоялись контрольные прокаты ведущих фигуристов страны. В субботу спортсмены выступили с короткими программами перед специалистами федерации в Новогорске, а в воскресенье — с произвольными перед болельщиками во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

Спустя полгода на льду впервые встретились олимпийская чемпионка Алина Загитова и серебряный призер Евгения Медведева. С Олимпиады в Корее многое изменилось: Медведева ушла от Этери Тутберидзе и уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру. А Загитову настигли проблемы взросления, пришлось поработать над изменениями в координации.

Чисто откататься Загитова не смогла — сказались волнение и большая ответственность. Этери Тутберидзе доверила ей образ Кармен, в котором фигуристка смотрится очень классно. Ошибок избежать не удалось, но впереди — целый сезон.

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Евгения Медведева упала на прыжковом элементе. Но это никак не повлияло на ее настроение, Женя была рада вернуться домой и получить возможность показать программы домашней публике. Тутберидзе не стала смотреть выступления своей бывшей подопечной и покинула ряды зрителей у бортика сразу после проката Загитовой.

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Еще одна бывшая ученица Тутберидзе Полина Цурская начинает сезон в группе Елены Буяновой. Болельщики остались в восторге от ее катания, а высокие прыжки уже стали визитной карточкой 17-летней спортсменки.

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева решила исполнить редкий для женского одиночного катания тройной аксель. Обилие прыжковых элементов позволило ученице Алексея Мишина сорвать овации.

Бронзовый призер ЧМ-2018 Михаил Коляда выступает пока без четверного лутца, но обещает, что это — временное явление. Для произвольной программы Коляда выбрал образ тореадора и не побоялся критики за выбор программы. Журналистам Михаил сказал, что ярче всех он запомнил «Кармен» Евгения Плющенко, и признался, что для выгодного отличия от других ему нужны четверной лутц, чистый прокат и хорошая подача.

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Евгения Тарасова и Владимир Морозов теперь тренируются у двукратного чемпиона ОИ в Сочи Максима Транькова. Спортсмены рассказали, что с новым тренером у них полное взаимопонимание, они вместе работают на результат.

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Обе ведущие спортивные пары страны были лишены возможности выступить на Олимпийских играх. Виктория Синицина и Никита Кацалапов не смогли завершить выступление на отборочном к Играм чемпионате России из-за травмы партнера. Но теперь Никита выздоровел, и зрители «Мегаспорта» смогли увидеть выступление после долгого перерыва.

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Ивана Букина не допустили к участию в Играх по до сих пор не объясненным причинам, поэтому пара Степанова/Букин на Олимпиаду также не поехала. Ребята не очень удачно выступили на послеолимпийском чемпионате мира, так что в новом сезоне постараются только радовать российских болельщиков.

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