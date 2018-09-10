Медведева и Загитова падают? Успокойтесь

Источник: Спорт-Экспресс

В минувший уик-энд состоялись контрольные прокаты сборной России. В субботу фигуристы представили свои короткие программы в закрытом режиме в Новогорске, а в воскресенье — произвольные в «Мегаспорте» при приличном стечении публики. Две главные звезды — двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и олимпийская чемпионка Алина Загитова — не обошлись без падений. Среди определенной части публики это вызвало панику: как же так?

Так надо ли паниковать?

Относиться к этому нужно совершенно спокойно. Как, например, в футболе реагировать на то, что в контрольном матче на сборах где-нибудь в начале февраля у игроков многовато брака, а после 60-й минуты они «встают», поскольку у них заканчиваются силы? Караул в таких случаях никто не кричит, все понимают, что ничего необычного в этом нет. А контрольные прокаты — по сути, та же открытая тренировка. Медведева и Загитова даже катались без соревновательных костюмов, в повседневной форме.

И да, в фигурном катании падают — это нормально. Падают все, даже великие чемпионы, особенно при современной сложности программ — при старой системе судейства поощрялись риск и выполнение элементов «ультра-си». Японец Юдзуру Ханю на Играх-2014 в Сочи, где он выиграл свое первое олимпийское золото, дважды упал в произвольной программе. В Пхенчхане-2018 его соотечественник Шома Уно завоевал серебро также с двумя падениями в произвольной. И можно привести множество таких примеров.

Другое дело, что женское одиночное катание в России за последний год вышло за рамки просто спорта. Фамилии Тутберидзе, Медведевой и Загитовой знает любая домохозяйка, почитывающая на досуге прессу. Про контрольные прокаты рассказывает даже Первый канал — когда такое было? И для этой аудитории падения или, например, тот факт, что фигуристы, оказывается, могут переходить от одного тренера к другому, становятся откровением. Хотя ничего плохого в этом точно нет — это в любом случае лучше, чем выступать для пары сотен гиков.

Что кроме падений?

В чисто спортивном плане в этих прокатах были вещи поинтереснее падений. Например, лутц Медведевой — наиболее проблемный для нее прыжок. Она много над ним работала с новым тренером Брайаном Орсером. «Можно ли ожидать два лутца в произвольной программе? Да, вполне», — сказал канадец. А это, напомним, самый дорогой из тройных прыжков, что есть в арсенале Медведевой, и при качественном исполнении может приносить хорошие бонусы.

Или, например, ее короткая программа под джазовую композицию 1930-х годов Orange Colored Sky в исполнении Натали Коул. По словам специалистов, в плане выразительности, хореографии, пластики джаз — сложная штука, тут недостаточно просто широко открытых глаз и красивых взмахов руками. Чтобы попасть в образ и заслужить одобрение судей, нужна большая работа. Пока отзывы в основном благоприятные.

Что дальше?

В любом случае, до ближайшего серьезного старта — чемпионата России, который пройдет в конце декабря в Саранске — еще три с половиной месяца. Вот там уже все будет по-взрослому — на кону окажется место в сборной страны на европейское и мировое первенство. И, по большому счету, все, что будет до этого, можно рассматривать как промежуточные соревнования, даже этапы «Гран-при».

Правда, большого перерыва ни у Медведевой, ни у Загитовой не предвидится — обеих совсем скоро ждут турниры из серии «челленджер», которые элита рассматривает как вкатывающие в сезон. Выступать они будут в один и тот же уик-энд — 20—22 сентября — но на разных континентах.

Медведева откатается в Канаде на Autumn Classic International — там традиционно собираются лучшие местные силы, а также те фигуристы, которые тренируются в стране Кленового листа. Помимо россиянки из заметных фигур там будут серебряный призер ЧМ-2018 японка Вакаба Хигути и чемпионка США Брэди Теннел.

Загитова же выступит в Братиславе на Мемориале Непелы — она открывала там сезон и в прошлом году. Из россиянок будут еще Полина Цурская и Станислава Константинова, кроме того, стоит отметить перспективную японку Рику Кихиру.