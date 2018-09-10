Загитова против Медведевой: что не увидели зрители
Sport24 — о том, как прошла первая встреча Медведевой, Тутберидзе и Загитовой. В «Мегаспорте» было жарко.
Sport24 — о том, как прошла первая встреча Медведевой, Тутберидзе и Загитовой. В «Мегаспорте» было жарко.
На самом деле, Загитова, Тутберидзе и Медведева встретились раньше — за день до шоу в «Мегаспорте» у фигуристов был закрытый показ коротких программ в Новогорске. Уже там Алина и Женя старательно не замечали друг друга. Алина много улыбалась и чувствовала себя заметно свободнее. Женя была напряжена.
В «Мегаспорте» команда Медведевой сделала все, чтобы она не столкнулась с бывшей подругой и тренером — отказалась от разминки в общей зоне и заняла противоположный борт для выхода на лед. Так
Технически Медведева выступила лучше — одно падение против двух у Загитовой. Но качество самого проката в этот вечер было второстепенным даже для нее. Намного важнее было понять, как примут дома после громкого разрыва с Тутберидзе и переезда в Канаду.
«Я испытываю отвратительное чувство от своей произвольной программы, все пошло не по плану. Откатала только на 20 процентов своих способностей, даже на 15. Называть причину и искать оправдания — глупо. Это начало сезона, а мы с Брайаном интенисвно работаем всего полтора месяца. До этого я четыре месяца отдыхала, и голова была полностью отключена. Тем не менее мне кажется, что сегодня так, как поддерживали меня, никого другого не поддерживали. Все ждали моего возвращения! И это невероятное чувство. Мне нужна ваша поддержка»
Речь Медведевой после прокатов лучше всего показывает — сейчас она живет и тренируется в зоне комфорта. На соревнованиях ее придется покинуть.
Для Загитовой предстоящий сезон, возможно, самый тяжелый в карьере. Первая проблема — спортивная: девочка растет. В женском фигурном катании действуют свои законы. Здесь, в отличие от других видов, взрослые физиологически не могут исполнять то, что относительно легко делают дети. Тело меняется, и начинаются проблемы с прыжками. Последние срывы Алины (в том числе на контрольных прокатах) — очередной пример. Но трудности преодолимы. Примеров — тоже масса. Та же Туктамышева, которая соревновалась еще с Липницкой, а потом на некоторое время фактически пропала, на контрольных прокатах смотрелась очень хорошо и выполнила сложнейший тройной аксель.
Куда сложнее справиться с психологическим давлением. В прошлом сезоне весь удар на себя принимала Медведева. На Алину рассчитывали в федерации, у нее были свои болельщики, но от нее ничего не требовали. И, что не менее важно, были готовы прощать ошибки. Жене заочно отдавали олимпийское золото Пхенчхана. Это в конечном итоге стало проблемой. Известная формула «ваши ожидания — ваши проблемы» в фигурном катании не работает.
Еще один важный момент — Загитова никогда не была единоличным лидером в своей группе. Сейчас у нее именно такая роль. И дело не только в том, что она олимпийская чемпионка. После ухода Медведевой из тех учениц Тутберидзе, которые на слуху, выступать на взрослом уровне пока может только она. Остальные, по действующим правилам ИСУ, еще целый сезон будут зажигать среди юниоров.
Тренеры Алины прекрасно понимают, в каком она положении. Уже сейчас заметно, как изменились ее отношения с Тутберидзе. Они стали ближе. Этери доверяет ученице и уделяет ей заметно больше внимания — раньше его приходилось делить с другой.
Прямо сейчас работа в группе направлена на то, чтобы сохранить все лучшее, что умеет Загитова, потому в программах снова балет и предельно понятные образы. Так у Загитовой появляется шанс немного расслабиться после напряжения олимпийского сезона, разобраться с тем, чего хочет от жизни, а потом с новыми силами окунуться в творческие поиски.
В фигурном катании давно не было такого драматичного сюжета. Обе стороны активно демонстрируют полное равнодушие. Но эффект — обратный. Каждый герой этой истории все еще проживает события Олимпиады-2018.
Медведева не забудет свои слезы. Она вряд ли
У Тутберидзе своя правда. В ее группе появилась спортсменка, которая умеет немного больше, чем остальные
Чтобы идти дальше, эти эмоции нужно отпустить. Они отнимают слишком много энергии, которая точно понадобится в сезоне, особенно на чемпионате России, где придется соревноваться с Щербаковой, Трусовой и их четверными прыжками.