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19:31 (мск), источник: Sport24

Загитова против Медведевой: что не увидели зрители

Sport24 — о том, как прошла первая встреча Медведевой, Тутберидзе и Загитовой. В «Мегаспорте» было жарко.

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Источник: Reuters

На самом деле, Загитова, Тутберидзе и Медведева встретились раньше — за день до шоу в «Мегаспорте» у фигуристов был закрытый показ коротких программ в Новогорске. Уже там Алина и Женя старательно не замечали друг друга. Алина много улыбалась и чувствовала себя заметно свободнее. Женя была напряжена.

В «Мегаспорте» команда Медведевой сделала все, чтобы она не столкнулась с бывшей подругой и тренером — отказалась от разминки в общей зоне и заняла противоположный борт для выхода на лед. Так когда-то разводили по углам Ягудина и Плющенко. Проверенный психологический прием сработал. На публике много улыбалась и чувствовала себя заметно свободнее Женя.

Технически Медведева выступила лучше — одно падение против двух у Загитовой. Но качество самого проката в этот вечер было второстепенным даже для нее. Намного важнее было понять, как примут дома после громкого разрыва с Тутберидзе и переезда в Канаду.

Женя

«Я испытываю отвратительное чувство от своей произвольной программы, все пошло не по плану. Откатала только на 20 процентов своих способностей, даже на 15. Называть причину и искать оправдания — глупо. Это начало сезона, а мы с Брайаном интенисвно работаем всего полтора месяца. До этого я четыре месяца отдыхала, и голова была полностью отключена. Тем не менее мне кажется, что сегодня так, как поддерживали меня, никого другого не поддерживали. Все ждали моего возвращения! И это невероятное чувство. Мне нужна ваша поддержка»
Евгения Медведева

Речь Медведевой после прокатов лучше всего показывает — сейчас она живет и тренируется в зоне комфорта. На соревнованиях ее придется покинуть.

Во-первых, организаторы больших турниров вряд ли будут стараться так же, как организаторы контрольных прокатов. А, значит, готовиться к выходу на лед нужно будет на общих основаниях, в том числе под пристальными взглядами Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова.

Во-вторых, в новых программах кажутся более очевидными технические огрехи, которые в постановках Авербуха и Глейхенгауза получалось элегантно скрыть. Например, почти всегда проблемный аксель (этот прыжок у Жени чаще других заканчивается падением) или неправильное ребро на лутце.

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В-третьих, новые образы Медведевой пока слишком сложны для восприятия. От танго в произвольной хочется больше энергии и страсти. Прямо сейчас Жене это вполне по силам. Ее катание стало более женственным и больше нет нужды прятаться за привычными ужимками и гримасами взрослеющего ребенка.

Алина

Для Загитовой предстоящий сезон, возможно, самый тяжелый в карьере. Первая проблема — спортивная: девочка растет. В женском фигурном катании действуют свои законы. Здесь, в отличие от других видов, взрослые физиологически не могут исполнять то, что относительно легко делают дети. Тело меняется, и начинаются проблемы с прыжками. Последние срывы Алины (в том числе на контрольных прокатах) — очередной пример. Но трудности преодолимы. Примеров — тоже масса. Та же Туктамышева, которая соревновалась еще с Липницкой, а потом на некоторое время фактически пропала, на контрольных прокатах смотрелась очень хорошо и выполнила сложнейший тройной аксель.

Куда сложнее справиться с психологическим давлением. В прошлом сезоне весь удар на себя принимала Медведева. На Алину рассчитывали в федерации, у нее были свои болельщики, но от нее ничего не требовали. И, что не менее важно, были готовы прощать ошибки. Жене заочно отдавали олимпийское золото Пхенчхана. Это в конечном итоге стало проблемой. Известная формула «ваши ожидания — ваши проблемы» в фигурном катании не работает.

Еще один важный момент — Загитова никогда не была единоличным лидером в своей группе. Сейчас у нее именно такая роль. И дело не только в том, что она олимпийская чемпионка. После ухода Медведевой из тех учениц Тутберидзе, которые на слуху, выступать на взрослом уровне пока может только она. Остальные, по действующим правилам ИСУ, еще целый сезон будут зажигать среди юниоров.

Кто станет следующей Медведевой у Тутберидзе

Тренеры Алины прекрасно понимают, в каком она положении. Уже сейчас заметно, как изменились ее отношения с Тутберидзе. Они стали ближе. Этери доверяет ученице и уделяет ей заметно больше внимания — раньше его приходилось делить с другой.

Прямо сейчас работа в группе направлена на то, чтобы сохранить все лучшее, что умеет Загитова, потому в программах снова балет и предельно понятные образы. Так у Загитовой появляется шанс немного расслабиться после напряжения олимпийского сезона, разобраться с тем, чего хочет от жизни, а потом с новыми силами окунуться в творческие поиски.

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Алина и Женя

В фигурном катании давно не было такого драматичного сюжета. Обе стороны активно демонстрируют полное равнодушие. Но эффект — обратный. Каждый герой этой истории все еще проживает события Олимпиады-2018.

Медведева не забудет свои слезы. Она вряд ли когда-нибудь озвучит это, но все понятно без слов — там, в Пхенчхане, Женя четко осознала, что золотую медаль у нее забрала Этери Тутберидзе. Забрала в тот момент, когда выучила с Загитовой сложнейший каскад из тройного лутца и тройного риттбергера и уговорила постановщиков отправить все прыжковые элементы во вторую часть обеих программ.

У Тутберидзе своя правда. В ее группе появилась спортсменка, которая умеет немного больше, чем остальные топ-фигуристки. Почему она должна ее искусственно сдерживать? Почему должна ставить одну выше другой? И как сделать этот выбор? «У всех должны быть равные шансы» — один из главных принципов в работе тренера. Загитова тоже хорошо помнит Женины слезы, то, как в момент ее главной победы все вокруг не праздновали, а утешали. И странное чувство вины за то, что выступила лучше всяких ожиданий.

Чтобы идти дальше, эти эмоции нужно отпустить. Они отнимают слишком много энергии, которая точно понадобится в сезоне, особенно на чемпионате России, где придется соревноваться с Щербаковой, Трусовой и их четверными прыжками.

Фигуристы выступили в Москве на открытых контрольных прокатах
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17:12 (мск)© Ньюстюб
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