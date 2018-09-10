Татьяна Тарасова: Раньше у Загитовой горели глаза, сейчас этого не вижу

Источник: Спорт-Экспресс

Алине не хватает базовой работы

— Алина Загитова выросла. Сколько может занять процесс ее адаптации к новым физическим данным?

— Она выросла еще в прошлом сезоне. Сейчас я не вижу, чтобы она стала выше. Не знаю ее антропометрические данные сегодня, я этим не интересовалась, но мне кажется, она такая же. Я заметила, как она выросла перед чемпионатом мира.

— С чем тогда могут быть связаны падения спортсменки? Нервы?

— Не могу ответить этот вопрос, потому что я — не ее тренер. Но могу сказать, что я пока не вижу ее программы. В музыку, она, конечно, будет попадать, но ее акценты не реформируют фигурное катание. Я ждала от нее бомбу на этот сезон, но пока этого не произошло.

Самое главное, в чем она не прибавила, — это базовая работа на скольжение, и это видно. У меня такое ощущение, что в катании она не стала лучше. Правда, девочка взрослеет, и она еще в осенней форме. Наверное, она еще не готова. Просто мы ее такой пока не видели, у нас перед глазами только один ее год и юниорский чемпионат мира и победа на Олимпийских играх. Посмотрим, как будет развиваться ее карьера. Алина — безусловно, талантливый человек. Но я не вижу, что у нее горят глаза. И это очень печально. Когда она в прошлом году выбрасывала руки вверх, то глаза горели — а это одно из самых важных качеств, когда ты хочешь победить. Это вопрос энергии, желания и максимального удовольствия от того, что он делает.

— Возможно ли прибавить в катании в ходе сезона?

— Это очень большая монотонная работа, которая обычно проводится в мае, июне, июле, августе. А дальше — всю жизнь. И базовая работа необходима, это фундамент, без которого дом будет падать. И наше дело будет хромать без него.

Прогресс Медведевой видят все

— Как вам новый образ Медведевой и ее программа?

— Мне понравилась ее короткая программа. Думаю, она будет очень хорошей. Обратила внимание, как они работают с тренером и хореографом, как относятся друг к другу — очень бережно и очень внимательно. Она заботится о тренерах, а они — о фигуристке.

Думаю, произвольная программа у нее пока просто не готова. Почему? Не было времени, она очень поздно поехала в Канаду. Они с тренером вместе работают всего-то полтора месяца. Но подвижки по катанию, по базовой работе, я вижу это, как и все остальные. Может быть, эта работа еще не вылилась в программу, но она обязательно выльется, потому что Медведева очень этого хочет. Дай Бог…

— Медведева — главный фаворит предстоящего сезона?

— Не хочу отвечать на этот вопрос в сентябре, потому что это бестактно по отношению к другим девочкам. Но обращу внимание, что Медведева еще никому не проигрывала.

— Говорят, Медведева может пропустить чемпионат России?

— Я бы на ее месте тоже не выступала.

— Почему?

— Во-первых, с ней не может поехать ее тренер. Во-вторых, акклиматизация. То, что приехали на прокаты в Москву, отняло много сил. Как раз в воскресенье она попала под акклиматизацию, у нее был пятый день. Это очень большая нагрузка на организм, происходит разладка координации. Зачем ей чемпионат России? Мы что ее не знаем или не доверяем ей? У нее до этого будут соревнования, она примет участие в этапах «Гран-при», мы все увидим ее на экране. На этих этапах она получит определенные баллы. А в случае приезда в Саранск, она потеряет 15 дней, потому что ей нужно попасть сюда, а вернуться обратно готовиться. Это невозможно. Такой график выматывает. Надо им с тренером дать время поработать, а не акклиматизироваться каждые 12−15 дней.

Я так однажды снимала с чемпионата страны Ягудина. Мне, правда, грозили, что его не пошлют на Олимпийские игры, на которых он в итоге победил. Мы до этого выиграли 11 соревнований, и было невозможно отправить его на чемпионат России, потому что он также мог попасть под акклиматизацию. К тому же, мне не хотелось подвергать стрессу и себя, и Алексея. Если мы увидим Медведеву только в международных соревнованиях, и ничего страшного в этом нет.

Туктамышева может быть конкурентоспособна, Радионова — нет

— Понятно, что Медведева и Загитова — два первых номера в сборной России. Кто, на ваш взгляд, будет третьим? Туктамышева?

— Повторяю: я сейчас не хочу об этом говорить. У нас будут соревнования, на которых все встанет на свои места. Каждый спортсмен будет на этапах «Гран-при» набирать определенные баллы. В принципе есть девочки, которые будут стараться быть третьими. Но чтобы стать третьими, им нужно кататься лучше первых. Для этого у нас есть чемпионат страны.

— Но выступление Туктамышевой вас впечатлило?

— Я очень порадовалась за Алексея Николаевича (Мишина, тренера Туктамышевой. — Прим. «СЭ») и за Лизу, потому что я за продолжительное катание. А не так, что в 15 лет блеснула, а потом — слезы, как в истории с Липницкой. А Туктамышева нашла в себе силы продолжать. Безусловно, у нее есть свои проблемы, над которыми нужно работать. Думаю, тренер и спортсменка будут включать прыжок в 3,5 оборота в короткую программу. И когда они его включат, она будет конкурентоспособна. В общем, у каждого свой путь к победе.

Но есть и еще девушки. Например, Сотскова, которая изменила свое лицо. Если бы не ее падение, то все было бы очень хорошо. Нельзя не сказать о Полине Цурской, которая произвела впечатление и показывала элементы лучше всех, но во второй половине программы сорвала по одному элементу. То есть пока ей не хватает сил и ума, чтобы избегать этих ошибок.

— У последних двух хорошие программы?

— У них программы очень сложные. Они прибавили в скорости, мастерстве и катании, которые нужны по новым правилам.

— У Радионовой нет шансов пробиться в сборную?

— Елена не находится в спортивной форме. У нее хорошая программа, но она переживает тяжелое взросление. Ее полнота мешает ей работать, она пока не может с этим справиться, потому что ест.

— Она говорит, что у нее на контрольных прокатах были проблемы с ботинками …

— Ботинки к весу не имеют никакого отношения. То, что она накануне накатала, это еще приличный результат ее бездеятельности.

— В этом сезоне она вряд ли исправит ситуацию?

— Я не буду предсказывать ее будущее. Оно, как и у любого другого спортсмена, зависит от него самого. Потому что мы, тренеры, можем им помочь стать большими спортсменами, а великими они должны стать сами. Так что тут все вопросы к самой спортсменке. Хотя знаю, что с ней без конца беседуют…