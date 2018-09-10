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10 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Тутберидзе отказалась говорить о Медведевой

Известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отказалась комментировать информацию о высказываниях, которые она якобы допустила в адрес своей бывшей воспитанницы Евгении Медведевой.

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Источник: Спорт-Экспресс

В передаче на YouTube-канале The SkatingLesson Дугу Хау, другу Брайана Орсера, нового тренера Медведевой, был задан вопрос: «Слышали, что Тутберидзе после Олимпиады отправила Медведеву рожать детей. Что она ничего не добьется?». Хау не подтвердил и не опроверг слова о родах, но ответил: «Да, тренер сказала, что она больше ничего не добьется».

— Не хочу говорить, — так Тутберидзе ответила на звонок корреспондента «СЭ». (Арман Мкртчян).

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