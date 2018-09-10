Тутберидзе отказалась говорить о Медведевой

В передаче на YouTube-канале The SkatingLesson Дугу Хау, другу Брайана Орсера, нового тренера Медведевой, был задан вопрос: «Слышали, что Тутберидзе после Олимпиады отправила Медведеву рожать детей. Что она ничего не добьется?». Хау не подтвердил и не опроверг слова о родах, но ответил: «Да, тренер сказала, что она больше ничего не добьется».