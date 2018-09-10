Тутберидзе отказалась говорить о Медведевой
Известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отказалась комментировать информацию о высказываниях, которые она якобы допустила в адрес своей бывшей воспитанницы Евгении Медведевой.
Известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отказалась комментировать информацию о высказываниях, которые она якобы допустила в адрес своей бывшей воспитанницы Евгении Медведевой.
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— Не хочу говорить, — так Тутберидзе ответила на звонок корреспондента «СЭ». (Арман Мкртчян).