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10 сентября, источник: Спорт-Экспресс

«Тутберидзе сама списала Медведеву». Канадский тренер несет дичь

Товарищ Брайана Орсера подтверждает невероятные сплетни.

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Источник: Спорт-Экспресс

Канадский тренер Дуглас Хау стал гостем шоу «This and That» на ютьюб-канале The Skating Lesson, во время которого поделился некоторыми подробностями совместной работы Евгении Медведевой и Брайана Орсера. Канал не самый популярный — у него всего 10 917 подписчиков. У его создателей есть также аккаунт в твиттере, который читают 24 900 человек, и аккаунт в инстаграме (57,1 подписчиков).

Шоу было посвящено контрольным прокатам сборной России и этапу юниорской серии «Гран-при», который в эти выходные состоялся в Каунасе. В один из моментов один из ведущих шоу, Дэвид Лисс, спросил у Хау:

— Я слышал, что после Олимпиады Этери сказала Медведевой, что той нужно идти рожать детей, что у нее нет будущего в спорте?

— Да, это так. Этери сказала, что ее карьере конец. Мне Брайан говорил об этом, — подтвердил Хау, не став, впрочем, распространяться на эту тему.

Кроме того, Хау рассказал еще несколько интересных деталей.

Об атмосфере на тренировках:

— Я наблюдал за одной часовой тренировкой, стоя прямо возле бортика. Евгения и Брайан очень хорошо ладят друг с другом. У них очень доверительные отношения. Брайан активно поддерживает ученицу. Не нужно никаких слов, это видно по языку жестов. Они стараются заботиться друг о друге, на тренировке была очень позитивная атмосфера.

О выборе музыки:

— Когда Евгения выбрала себе музыку для программ, то заплакала. Брайан говорит, что в России ей не давали выбрать музыку для программ, просто говорили: «Это твоя музыка». И все.

О слезах на тренировке:

— На первой тренировке на льду, которую они проводили вместе с Брайаном и хореографом Дэвидом Уилсоном, он увидел, что Евгения тоже заплакала. Он спросил: «В чем дело, что не так?» Она ответила, что все хорошо, просто у нее раньше ни разу не было такой классной тренировки.

О выступлении на контрольных прокатах:

— Брайан сказал, что она забыла произвольную программу. По-моему, в середине, когда она прыгала каскад тройной сальхов — тройной тулуп, она выглядела довольно странно, у нее были странные связки между элементами. Думаю, что она просто забыла свою программу.

О короткой программе:

— Евгения в ней очень сексапильна.

Хау — один из самых известных и уважаемых канадских специалистов. Начал работать тренером еще в 1977 году. В разное время тренировал Орсера и его главного конкурента американца Курта Браунинга. Сейчас проводит семинары для фигуристов, тренеров и судей, делясь своим опытом. ​.

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