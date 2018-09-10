«Тутберидзе сама списала Медведеву». Канадский тренер несет дичь
Товарищ Брайана Орсера подтверждает невероятные сплетни.
Товарищ Брайана Орсера подтверждает невероятные сплетни.
Канадский тренер Дуглас Хау стал гостем шоу «This and That» на
Шоу было посвящено контрольным прокатам сборной России и этапу юниорской серии «Гран-при», который в эти выходные состоялся в Каунасе. В один из моментов один из ведущих шоу, Дэвид Лисс, спросил у Хау:
— Я слышал, что после Олимпиады Этери сказала Медведевой, что той нужно идти рожать детей, что у нее нет будущего в спорте?
— Да, это так. Этери сказала, что ее карьере конец. Мне Брайан говорил об этом, — подтвердил Хау, не став, впрочем, распространяться на эту тему.
Кроме того, Хау рассказал еще несколько интересных деталей.
Об атмосфере на тренировках:
— Я наблюдал за одной часовой тренировкой, стоя прямо возле бортика. Евгения и Брайан очень хорошо ладят друг с другом. У них очень доверительные отношения. Брайан активно поддерживает ученицу. Не нужно никаких слов, это видно по языку жестов. Они стараются заботиться друг о друге, на тренировке была очень позитивная атмосфера.
О выборе музыки:
— Когда Евгения выбрала себе музыку для программ, то заплакала. Брайан говорит, что в России ей не давали выбрать музыку для программ, просто говорили: «Это твоя музыка». И все.
О слезах на тренировке:
— На первой тренировке на льду, которую они проводили вместе с Брайаном и хореографом Дэвидом Уилсоном, он увидел, что Евгения тоже заплакала. Он спросил: «В чем дело, что не так?» Она ответила, что все хорошо, просто у нее раньше ни разу не было такой классной тренировки.
О выступлении на контрольных прокатах:
— Брайан сказал, что она забыла произвольную программу.
О короткой программе:
— Евгения в ней очень сексапильна.
Хау — один из самых известных и уважаемых канадских специалистов. Начал работать тренером еще в 1977 году. В разное время тренировал Орсера и его главного конкурента американца Курта Браунинга. Сейчас проводит семинары для фигуристов, тренеров и судей, делясь своим опытом. .