Медведева: Орсер пока не разрешает мне прыгать четверной сальхов

«Фигурное катание всегда шло вперёд. Оно всегда двигалось. Сейчас опять скачок происходит, и это нормально. Да, девочки могут делать четверные: они пошли и попробовали — могут? Могут. Себя совершенствовать я тоже собираюсь. Я не прыгаю четверной сальхов, мне Брайан не разрешает пока, потому что тело нужно сделать сильнее. В планах, возможно, есть.

Все знают, что канадская школа — именно катания, скольжения, этим она всегда отличалась. Положение конька, вес тела на коньке — абсолютно всё по-другому. Катаясь на одном льду с ребятами, которые уже много-много лет катаются у Брайана, я просто чувствую, насколько плохо скольжу и сколькому ещё предстоит научиться. Это займёт не один год, не два. Мне нужно очень-очень много работать, смотреть, думать, учиться, повторять, — сказала фигуристка в эфире Первого канала.