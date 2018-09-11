Чайковская возглавила тренерский совет Федерации фигурного катания на коньках России

Такое решение было принято на заседании исполкома ФФККР, которое состоялось в понедельник.

Всего в состав тренерского совета вошли 27 человек. Помимо Чайковской, это ее заместители член исполкома ФФККР Леонид Хачатуров, заместитель генерального директора ФФККР, старший тренер юниорской сборной России Галина Голубкова и технический специалист Александр Кузнецов, а также члены совета Татьяна Тарасова, Этери Тутберидзе, Алексей Мишин, Нина Мозер, Тамара Москвина, Ирина Абсалямова, Светлана Алексеева, Виктор Аниканов, Валерий Артюхов, Евгений Безменов, Елена Буянова, Людмила Великова, Людмила Волкова, Сергей Доброскоков, Александр Жулин, Геннадий Карпоносов, Виктор Кудрявцев, Елена Левковец, Евгений Рукавицын, Александр Свинин, Олег Судаков, Валентина Тюкова, Ульяна Чиркова.