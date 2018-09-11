Текущие события
Футбол. Лига наций
10.09
Португалия1
Италия0
Футбол. Лига наций
10.09
Швеция2
Турция3
Футбол. Лига наций
10.09
Шотландия2
Албания0
Футбол. Лига наций
10.09
Сербия2
Румыния2
Футбол. Лига наций
10.09
Черногория2
Литва0
Футбол. Лига наций
10.09
Андорра1
Казахстан1
Футбол. Лига наций
10.09
Косово2
Фарерские острова0
Футбол. Лига наций
10.09
Мальта1
Азербайджан1
Хоккей. КХЛ
10.09
Витязь2
Спартак3
Хоккей. КХЛ
10.09
СКА3
Сочи1
Хоккей. КХЛ
10.09
Динамо Мн1
Йокерит4
Футбол. Сборные
10.09
Бахрейн0
Китай0
Хоккей. КХЛ
10.09
Авангард4
Нефтехимик2
Футбол. Сборные
10.09
Россия5
Чехия1
Футбол. Сборные
10.09
Кувейт2
Ирак2
Футбол. Сборные
10.09
Киргизия2
Сирия1
Футбол. Сборные
10.09
Камбоджа1
Малайзия3
Футбол. Сборные
13:20
Япония
Коста-Рика
Все события
Фоторепортажи
10Игрок, который перешел в «Зенит». Вот кто прилетает в Питер
15Тарасов избил Галимова, «Авангард» побил «Динамо»
00:14 (мск), источник: ТАСС

Чайковская возглавила тренерский совет Федерации фигурного катания на коньках России

ТАСС, 10 сентября. Заслуженный тренер СССР и России Елена Чайковская назначена председателем тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Наверх

Такое решение было принято на заседании исполкома ФФККР, которое состоялось в понедельник.

Всего в состав тренерского совета вошли 27 человек. Помимо Чайковской, это ее заместители член исполкома ФФККР Леонид Хачатуров, заместитель генерального директора ФФККР, старший тренер юниорской сборной России Галина Голубкова и технический специалист Александр Кузнецов, а также члены совета Татьяна Тарасова, Этери Тутберидзе, Алексей Мишин, Нина Мозер, Тамара Москвина, Ирина Абсалямова, Светлана Алексеева, Виктор Аниканов, Валерий Артюхов, Евгений Безменов, Елена Буянова, Людмила Великова, Людмила Волкова, Сергей Доброскоков, Александр Жулин, Геннадий Карпоносов, Виктор Кудрявцев, Елена Левковец, Евгений Рукавицын, Александр Свинин, Олег Судаков, Валентина Тюкова, Ульяна Чиркова.

 Медведева: отвратительное чувство, все пошло не по плану
Самый грозный нокаутер. Непобедимому боксеру могло исполниться 95 лет
Россия, это точно ты? Сборная Черчесова вынесла Чехию в Ростове
СМИ: Трансфер Терри в «Спартак» может сорваться
Черчесов: Карпин что-то сказал? Дальше можете не продолжать
ITF сделала заявление по конфликту Серены Уильямс с арбитром
СКА одержал первую домашнюю победу в сезоне КХЛ
Губерниев поставил футболистов России в пример биатлонистам
Дзюба — человек года по версии GQ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь