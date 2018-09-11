«Карьере Медведевой конец. Так сказала Тутберидзе». Это война?

Источник: РИА "Новости"

В Москву приехала серебряный призёр Олимпиады-2018 по фигурному катанию Евгения Медведева.

Приехала в гости, потому что теперь живёт в Канаде. Всё дело в контрольных прокатах, которые теперь являются обязательной частью подготовки к сезону для российских фигуристов, входящих в состав сборной России. Если раньше всё это происходило за закрытыми дверями, то теперь решили показать произвольную программу всем желающим в «Мегаспорте».

И мы увидели много интересного. Тутберидзе, Загитова, Медведева, Тарасова — интриг вокруг этих людей уже хватит на один сезон телесериала.

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Тутберидзе ушла с проката Медведевой

Короткая программа была показана всё-таки в закрытом режиме на базе в Новогорске. А вот произвольную посмотрели порядка семи тысяч зрителей. И они увидели, как титулованный тренер Этери Тутберидзе демонстративно ушла с арены перед прокатом своей бывшей подопечной Евгении Медведевой. А ведь всего полгода назад Тутберидзе привела Загитову и Медведеву к золотой и серебряной медали Игр в Пхёнчане. С тех пор всё перевернулось.

Загитова провалила чемпионат мира, а Медведева, решившая пропустить тот турнир, со скандалом ушла от Тутберидзе и улетала подальше от неё в Канаду в Брайну Орсеру. И вот на минувших выходных произошла их встреча. Загитова и Медведева намеренно избегали друг друга и не то что не разговаривали, а даже отводили глаза в сторону, проходя мимо. Канадская свита отказалась выходить с тех бортиков, откуда выходила Загитова. Напряжение между ними можно было потрогать руками. Даже Росс с Рейчел в «Друзьях» мягче реагировали на перерыв в отношениях.



Сами прокаты в такой обстановке отошли на второй план. Загитова не сумела совладать с лутцем и флипом, сделала бабочку на риттбергере из каскада. Медведева рухнула после флипа и не выполнила каскад, а также допустила ошибку на акселе.

«Бомба» от канадского тренера

Понятно, что в такой ситуации громкое высказывание с любой из сторон было делом времени. И слово взял канадский тренер Даг Хау, который является близким другом и коллегой Брайана Орсера и вроде как знает подробности конфликта Медведевой и Тутберидзе.

«Тренер сказала Евгении, что её карьере конец, что она уже больше ничего не добьётся. Об этом мне Брайан рассказывал».



То есть, с его слов, Тутберидзе по сути посоветовала Медведевой завершить карьеру прямо сейчас. Чтобы вы понимали, в политкорректном мире фигурного катания может быть сколько угодно косых взглядов, но до таких фраз доходит редко. Кто-то может сказать, что это похоже на информацию из серии «одна бабка сказала», но цепочка из людей не такая уж и длинная. Близкий друг тренера Медведевой вполне мог узнать это из беседы с Орсером. А тому вполне могла это сказать Медведева в порыве эмоций, которые зашкаливали после такого неприятного расставания с Тутберидзе.

Другое дело, что-то, что сказала Медведева Орсеру, может оказаться и неправдой. Это может быть частью игры по борьбе с человеком, который сделал её чемпионкой. При этом Медведева в интервью уверяет, что «почва в Канаде твёрдая».

Тутберидзе и её окружение при этом многозначительно молчат. Вряд ли потому, что им ничего сказать. Либо пока не считают нужным это делать, либо готовят ответный удар.

Тарасову приняла сторону Медведевой

Одна из главных фигур российского фигурного катания Татьяна Тарасова не стесняется в выражениях и открыто поддерживает в этой ситуации Медведеву. Именитый тренер даже предложила освободить Евгению не только от отбора на чемпионат России, но и от самого турнира. Тарасова мотивировала это тем, что уровень Медведевой и так всем известен, и нет смысла гонять чемпионку мира по разным странам, потому что ей нужна спокойная подготовка к более важным турнирам. Про Загитову она такого не сказала, косвенно намекнув, что сомневается в уровне Алины. И ещё добавила, что не увидела «горящих глаз» у нашей олимпийской чемпионки.

Так или иначе, ясно одно — это только начало войны. Жертв избежать точно не удастся. И случиться это может раньше, чем мы можем себе представить. Тутберидзе, очевидно, своей работой и результатами всколыхнула российское фигурное катание. А ведь у неё на подходе ещё невероятно талантливые Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная.

Очевидно, кому-то не дают покоя её успехи. От того, сможет ли Тутберидзе выдержать это давление, будет зависеть, в каком направлении станет развиваться российское фигурное катание.