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13:22 (мск), источник: Sport24

Загитова и Медведева прокомментировали свои прокаты в Москве. Тарасова хвалит только Женю

Что сказали о своих выступлениях спортсменки, их тренеры и Татьяна Тарасова.

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Источник: Sport24

8−9 сентября в Новогорске и в Москве состоялись контрольные прокаты фигуристов сборной России. Лучшие российские спортсмены представили новые программы, а после прокомментировали свои выступления.

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У Евгении Медведевой все пошло не по плану

Медведева вернулась в Россию. Правда, на время, спортсменка тренируется в Канаде. После проката Женя осталась недовольной собой.

— От своей произвольной программы испытываю отвратительное чувство, все пошло не по плану. Я катаюсь дома, откатала на 20 процентов от того, на что способна, даже на 15, оправданий быть не должно. Это начало сезона, мы интенсивно работаем последние полтора месяца. Мне кажется, меня единственную поддерживали, меня ждали, это круто!

Слова спортсменки подтвердил и ее тренер Брайан Орсер, но пообещал, что дальше будет только лучше.

— Это была не лучшая произвольная программа. Но это был интересный опыт. В целом же это была хорошая неделя, мы получили хорошие отзывы. Тренировки тоже проходили хорошо. Я удовлетворен всем, кроме проката программы, но мы оставим его позади. Мы продолжим работать и покажем те улучшения, которые есть. Произвольная программа непростая, танго.

В нынешний период сезона там еще не очень много хореографии, но она уже показывает разнообразие, Евгения исполняет игривую короткую программу и сложную произвольную. Это хорошо, что она демонстрирует, какой фигуристкой является.
Брайан Орсер.

А Татьяне Тарасовой нравится уже промежуточный результат работы Медведевой и Орсера.

— Женя, мне нравится то, что вы сделали с Брайаном Орсером. Я понимаю, что у вас было мало времени для того, чтобы побыть вместе, но мне уже нравится. Не буду говорить о твоих падениях в произвольной программе, понимаю, это начало. Девочкам, которые прошли Олимпиаду, сейчас физически тяжело прийти в себя после трудного сезона.

Алина Загитова в катании не стала лучше

Новый сезон Загитова начала в статусе олимпийской чемпионки. Волнение и ответственность сказались на выступлении фигуристки.

— Я чуть-чуть волновалась сегодня, потому что это первый выход и показ новой программы перед большой аудиторией после Олимпиады, было сложно. Эйфория прошла, я выиграла олимпийское золото, а потом думала — неужели все это было со мной. Начинать сезон в статусе олимпийской чемпионки сложнее, это и ответственность тоже, но я замечаю, что подросла морально.

Татьяна Тарасова отметила, что у спортсменки перестали гореть глаза.

— Самое главное, в чем она не прибавила, — это базовая работа на скольжение, и это видно. У меня такое ощущение, что в катании она не стала лучше.
Татьяна Тарасова.
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Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову комфортно работать с Траньковым

В конце прошлого сезона лучшая пара страны решила тренироваться у двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова. Фигуристы остались довольны прокатом и рассказали о работе с новым тренером.

— Сегодня мы показали облегченный вариант, почувствовали сильные и слабые места программы, все неплохо, мы довольны. Но эту программу необходимо делать на одном дыхании, чтобы одно движение перетекало в другое. Любая ошибка может смазать впечатление от задумки.

Нам комфортно работать с Максимом (Траньковым), мы понимаем друг друга и работаем на результат, который мы еще покажем. Сегодня мы впервые показали свою произвольную программу на публике, и свою задачу на эти прокаты мы выполнили. Мы только входим в форму, до первых соревнований еще месяц.

Для Максима Транькова главное — результат, поэтому он не был доволен на 100 процентов.

— Наша цель — выигрывать все. Главное — результат. Естественно, нам нельзя было позориться на контрольных прокатах, все пришли смотреть, какой Траньков тренер.
Максим Траньков.

С трибун я услышал: «Максим, спасибо». Было приятно. Но я считаю, что они обязаны кататься гораздо лучше. Хотя для начала сентября произвольная без одного элемента — это неплохо.

Я и вчера, и сегодня не мог быть на сто процентов доволен тем, как сложились программы. На том, над чем мы очень много работали и что было доведено до автоматизма как в короткой, так и в произвольной программе, были допущены ошибки. Но мне понравилось, как в субботу ребята откатали короткую программу с точки зрения физики, они очень хорошо готовы, для сентября это был хороший прокат, даже по сравнению с олимпийским сезоном.

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