Текущие события
Футбол. Сборные
18:00
Узбекистан
Иран
Хоккей. КХЛ
2-й период
Трактор0
Металлург Мг0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь1
Автомобилист3
Футбол. Сборные
19:00
Катар
Палестина
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Слован
Северсталь
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея0
Чили0
Футбол. Лига наций
21:45
Исландия
Бельгия
Футбол. Лига наций
21:45
Испания
Хорватия
Футбол. Лига наций
21:45
Босния и Герцеговина
Австрия
Футбол. Лига наций
21:45
Венгрия
Греция
Футбол. Лига наций
21:45
Финляндия
Эстония
Футбол. Лига наций
21:45
Сан-Марино
Люксембург
Футбол. Лига наций
21:45
Молдавия
Беларусь
Футбол. Сборные
21:45
Польша
Ирландия
Футбол. Сборные
21:45
Северная Ирландия
Израиль
Футбол. Сборные
22:00
Англия
Швейцария
Футбол. Сборные
13:20
Япония3
Коста-Рика0
Футбол. Сборные
12.09
Колумбия
Аргентина
Футбол. Сборные
12.09
США
Мексика
Футбол. Сборные
12.09
Бразилия
Сальвадор
Футбол. Сборные
12.09
Эквадор
Гватемала
Футбол. Сборные
12.09
Панама
Венесуэла
Все события
Фоторепортажи
12Жена увезла Виктора Ана из России на родину
17Как сборная России разгромила Чехию на Евро-2012
17:33 (мск), источник: Р-Спорт

Бывшая ученица Тутберидзе объявила имя нового тренера

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российская фигуристка Дарья Паненкова, в конце июля покинувшая группу тренера Этери Тутберидзе, объявила в своем аккаунте в Instagram, что перешла к Анне Царевой.

Наверх

Пятнадцатилетняя Паненкова под руководством Тутберидзе в минувшем сезоне выиграла золото и серебро на этапах юниорского Гран-при, а в Финале серии заняла пятое место. На взрослом чемпионате России она стала восьмой, а в Финале Кубка России — третьей.

Царева, как и Тутберидзе, работает на катке «Хрустальный» в Москве (школа «Самбо-70»), наиболее известная ее ученица — бронзовая медалистка чемпионата мира-2016 Анна Невская-Погорилая.

 Тарасова разочаровалась в Загитовой
Красота внешняя и внутренняя. Невероятная жена Игоря Смольникова
Сборная-киллер. Чехи уволили тренера после поражения от России
Манчини ужасно начал в сборной Италии. Пошли знакомые оправдания
Серену поддержали официальные лица. Ей грозит судейский бойкот
«Коламбус» может обменять Панарина и Бобровского
УЕФА создаст третий клубный турнир
В «Феррари» отказались от чемпиона. Райкконен ушел в «Заубер»
Украина запросила разрешение на переход российской биатлонистки
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь