Бывшая ученица Тутберидзе объявила имя нового тренера

Пятнадцатилетняя Паненкова под руководством Тутберидзе в минувшем сезоне выиграла золото и серебро на этапах юниорского Гран-при, а в Финале серии заняла пятое место. На взрослом чемпионате России она стала восьмой, а в Финале Кубка России — третьей.