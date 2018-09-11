Бывшая ученица Тутберидзе объявила имя нового тренера
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российская фигуристка Дарья Паненкова, в конце июля покинувшая группу тренера Этери Тутберидзе, объявила в своем аккаунте в Instagram, что перешла к Анне Царевой.
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российская фигуристка Дарья Паненкова, в конце июля покинувшая группу тренера Этери Тутберидзе, объявила в своем аккаунте в Instagram, что перешла к Анне Царевой.
Пятнадцатилетняя Паненкова под руководством Тутберидзе в минувшем сезоне выиграла золото и серебро на этапах юниорского
Царева, как и Тутберидзе, работает на катке «Хрустальный» в Москве (школа «Самбо-70»), наиболее известная ее ученица — бронзовая медалистка чемпионата мира-2016 Анна