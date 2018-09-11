Ксения Столбова: Меня слишком сильно обидели
Знаменитая фигуристка рассказала о причинах своего разрыва с бывшими партнером и тренерами.
Знаменитая фигуристка рассказала о причинах своего разрыва с бывшими партнером и тренерами.
Ксения Столбова, завоевавшая в паре с Федором Климовым золото и серебро Сочи-2014, возвращается на лед после тяжелой травмы и начинает новую жизнь: новый партнер, новые тренеры и новые цели. На старте нового сезона она дала большое интервью корреспонденту «Р-Спорт» Елене Вайцеховской. «Советский спорт» выбрал из этого интервью самое интересное.
О том, что я не смогу поехать в Пхенчхан, я узнала, как обычно, самая последняя. Причем не от тренеров и даже не от мамы, хотя все уже все знали и никак не могли решиться мне это сообщить. Позвонила одна из ваших коллег (журналистов — прим.ред.). Конечно, я была в шоке — сейчас могу честно в этом признаться. Целый день не выходила из дома. Истерик не было, но я плакала. Долго. До тех пор, пока не поняла, что продолжать плакать бессмысленно, тем более что есть еще двухнедельный запас, и я должна
Я была абсолютно чиста перед всеми. И перед собой. Я точно знала, что никакой глобальной проблемы, за которую я могла бы ответить, просто не существует. Абсолютно. Мне хотелось просто узнать правду, а не того, чтобы МОК изменил решение. Я бы уже не поехала в Пхенчхан, честно. Не смогла бы продолжать унижаться, ходить в этой серой форме, как серая мышь. Я была бы готова биться за команду, но не за себя.
— Совершенно точно — пропала искра. Искра в глазах у всей нашей команды. Все вдруг стало очень комфортно: у
Какие-томоменты меня настораживали, скажем так. Сразу после Финала тренеры нам сказали, что раз все идет так хорошо, имеет смысл пропустить чемпионат России и тренировать четверной выброс. То есть было понятно, что ведется какая-тоигра. Но я старалась в это не лезть — мне и без того было тяжело, причем во всех отношениях.
— У нас в принципе его никогда и не было. Мы приходили на тренировку, делали свою работу и знали, для чего мы это делаем и ради чего. Я вспыльчивая, эмоциональная, к тому же — максималистка. Как бы мы ни работали, мне постоянно хотелось делать больше и лучше. Я постоянно на взводе была и понимала это. Я превратилась для него в фактор постоянного раздражения. А в этих случаях человек просто ставит защиту — перестает воспринимать, что ты ему говоришь. Плюс — все это очень хорошо подогревалось целым рядом людей.
— Была травма, причем тяжелая. Произошла она 18-го или 19-го февраля, я точно не помню. Я дважды подвернула ногу во время исполнения тройного флипа — на любимом, можно сказать, элементе. Потом еще докаталась 20 минут на льду. Понимала, что с ногой
Когда Нина Михайловна Мозер вернулась с Олимпиады, у нас был разговор о том, что нужно сделать длительный перерыв. Это единственное, о чем мы поговорили, сидя вчетвером — я, Федя, Нина Михайловна и Владислав Жовнирский, у которого мы, собственно, тренировались.
Когда я поняла, что из нас четверых три человека это решение уже приняли, у меня в голове смешалось все: и непонимание, и обида, и еще свежий послеолимпийский осадок, и все это — на фоне травмы. Я реально не понимала, почему мы не можем потратить ближайшие месяцы на то, чтобы залечить ногу и, грубо говоря, втопить так, чтобы подойти к сезону в достойном виде, а не так, как это получалось раньше. И сразу сказала своей команде, что я не смогу так закончить карьеру, потому что потом наверняка буду очень жалеть, что мне будет неудобно и перед близкими, и перед всей нашей командой, и перед федерацией фигурного катания, и перед моими болельщиками. Поэтому для себя ставлю цель как можно быстрее восстановиться и продолжать кататься. Но мне на это еще раз было сказано, что всем нам нужен перерыв. Каждый человек это обосновал
Я отходила в гипсе три недели, провела курс физиотерапии, который был мне прописан, и нога более или менее пришла в форму. Потом я ненадолго съездила отдохнуть, потому что понимала, что психологически действительно очень устала. В апреле я была готова начинать работать, поэтому написала Федору. Мне казалось, что прошло уже достаточно времени, чтобы успокоиться, остыть, и все обсудить более взвешенно. Мы встретились на катке, и я спросила, не поменял ли Федя свое решение насчет
У меня очень четко в тот момент заработала голова, и все эмоции ушли на второй план. Я понимала, что девочка я уже не слишком молодая, что было много травм и нужно четкое понимать, смогу я кататься или нет. Это было единственным моим сомнением. Когда у мужчины в 27 лет нет четкого понимания, чего он хочет, и желания
что-либоделать дальше, о чем тут говорить?
Да, я
В начале лета я находилась на реабилитации в
— Я продолжала лечиться, вкатываться и, можно сказать, ждала. Не сидела на форумах в интернете, не просила
Меня слишком сильно обидели.