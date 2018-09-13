13-летний русский фигурист выступает за Канаду. Он тренируется в одной группе с Медведевой

Источник: Sport24

Пока в России все восхищаются невероятно талантливыми юниорками во главе с Александрой Трусовой, которая уже приземляет разнообразные четверные и бьет рекорды почти каждую неделю, в Канаде подрастает своя суперзвезда фигурного катания. Знакомьтесь, Стефен Гоголев! Как вы уже догадались, и он имеет прямое отношение к России.

Родился Стефен в Торонто в 2004-м, но у него есть и канадское гражданство, и российское. Начал он кататься в Екатеринбурге под руководством Александра Тарасова. Но позднее Гоголев перебрался в Канаду, где его оценили по достоинству. В группу к Брайану Орсеру просто так сейчас не попадают, это самый крутой специалист в мире. Не зря Женя Медведева отправилась именно к нему, сбежав от Этери Тутберидзе. В мужском катании Орсеру просто нет равных, человек работают с Юдзуру Ханю, помогал он и Хави Фернандесу.

В августе Гоголев выиграл свой первый юниорский этап гран-при в Братиславе. Он приземлил три различных четверных прыжка в произвольной программе. Стефен — самый молодой фигурист в истории, приземливший четверной лутц на официальном старте. А заодно он еще и самый молодой канадец, сделавший три различных четверных.

Возможно, Стефен побил кучу рекордов, связанных с возрастом, но дело не в этом. Приятно быть частью историю, но это не наша цель. Так просто случается. Целью может быть какая-то победа или приземление конкретного прыжка. Но сроки нас не поджимают. Брайан Орсер.

Прогресс Гоголева был очень стремительным. В 10 лет он приземлил тройной аксель, прыжок, который всю карьеру преследовал Патрика Чана, предыдущую канадскую звезду. Из-за проблем с этим элементом Чан так и не выиграл личное золото на ОИ (только в команде). В 11 Стефен уже успешно делал четверной прыжок.

Гоголев был достаточно хорош, чтобы подниматься на подиумы юниорских гран-при в двух предыдущих сезонах. Но возраст не позволял. Теперь он наверняка начнет собирать победы. Но во взрослых стартах он не сможет участвовать еще 2 года. А выступать на ЧМ Стефену нельзя до 2021 года. В тот момент останется год до Олимпиады. В канадской федерации уже все просчитали.

Когда в конце августа Брайан Орсер и Трейси Уилсон проводили тренировку примерно для дюжины фигуристов, среди которых были Юдзуру Ханю, Евгения Медведева, Габриэль Дэйлман. Они беспрестанно следовали вперед-назад за тренерами, синхронно скользили под мелодию «The Blower’s Daughter». В группе был и Гоголев. И на его фоне тоненький, как ива, Ханю выглядел дубом.

Пока что Гоголев весит всего 40 кг, а его рост 154 см. Но Орсер готов к тому, что Стефен будет расти, его центр тяжести будет меняться. Улучшится художественная сторона выступлений Гоголева, артистизм, актерское мастерство приходят с возрастом, опытом.

Гоголев мог бы выступать за Россию, но выбор, судя по всему, уже сделан. И Стефен, и его 17-летний брат Петер, сильный байдарочник, предпочтут Канаду.

Уже сейчас Гоголев владеет всеми реальными четверными: флипом, сальховом, риттбергером, лутцем и тулупом. Как уже было сказано, нет у него проблем и с тройным акселем. В прошлом сезоне Нэйтан Чен стал первым фигуристом, который приземлил 6 четверных в одной программе. Скоро к этому будет готов и Гоголев.

Майк Слипчак, директор турнира Skate Canada, считает Стефена не только уникальным «джампером», но и просто крутым фигуристом.

— Стефен в целом очень хороший фигурист, не только классный прыгун. Он отлично вращается, навыки его катания превосходны. Он способен прибавить во многих областях фигурного катания, и это поможет повысить его баллы. Если же ты просто прыгаешь хорошо, то это лишь одна оценка.