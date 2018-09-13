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20:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Медведева: Кроме как за Россию я кататься не буду. Ни за что

Двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр—2018 в Пхёнчхане Евгения Медведева ответила на некоторые комментарии своих подписчиков в социальных сетях.

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«Друзья, хочу поблагодарить вас за ваши комментарии! Знайте: я читаю всё, что вы пишете. Жаль, что ответить успеваю далеко не всем», — написала Евгения.

Мне пишут: «Жаль, что ты за Россию больше кататься не будешь». Кроме как за Россию я кататься не буду. Ни за что.

Кроме того, Евгения поблагодарила болельщиков за комплименты и пожелания здоровья.

«Я восхищаюсь преданными фанатами, которые всегда поддерживают. Спасибо за пожелания. На самом деле здоровье — самое главное в нашей жизни», — сказала Медведева.

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