Медведева: Кроме как за Россию я кататься не буду. Ни за что
Двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр—2018 в Пхёнчхане Евгения Медведева ответила на некоторые комментарии своих подписчиков в социальных сетях.
Двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр—2018 в Пхёнчхане Евгения Медведева ответила на некоторые комментарии своих подписчиков в социальных сетях.
«Друзья, хочу поблагодарить вас за ваши комментарии! Знайте: я читаю всё, что вы пишете. Жаль, что ответить успеваю далеко не всем», — написала Евгения.
Мне пишут: «Жаль, что ты за Россию больше кататься не будешь». Кроме как за Россию я кататься не буду. Ни за что.
Кроме того, Евгения поблагодарила болельщиков за комплименты и пожелания здоровья.
«Я восхищаюсь преданными фанатами, которые всегда поддерживают. Спасибо за пожелания. На самом деле здоровье — самое главное в нашей жизни», — сказала Медведева.