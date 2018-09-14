Весь цвет. Кто из российских фигуристок может выйти в лидеры сезона

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Ледовый дворец «Мегаспорт» 9 сентября стал местом притяжения для всех поклонников фигурного катания России — в Москве прошли открытые контрольные прокаты сборной России. Особое внимание публики было приковано к выступлению одиночниц, где впервые после Олимпиады у российской публики появилась возможность увидеть Алину Загитову и Евгению Медведеву. Об участницах контрольных прокатов — в материале ТАСС.

Открытые прокаты проводятся Федерацией фигурного катания на коньках России, чтобы в самом начале сезона увидеть работу, проделанную фигуристами в межсезонье, оценить новые постановки, дать необходимые советы спортсменам и тренерам. Еще одна важная задача прокатов — дать спортсменам в самом начале сезона прочувствовать свои прокаты на публике.

В выступлениях в женском одиночном катании приняли участие Алина Загитова, Евгения Медведева, Полина Цурская, Мария Сотскова, Елизавета Туктамышева, Дарья Паненкова, Елена Радионова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.

Загитова и Медведева, которые до Игр-2018 тренировались в группе Этери Тутберидзе, после Олимпиады на льду не пересекались. Медведева решила сменить тренера и улетела работать в Канаду с всемирно известным специалистом Брайаном Орсером. Безусловно, прокаты именно этих двух спортсменок были главной интригой.

Алина Загитова (16 лет)

К Олимпиаде Загитова успела выиграть два крупных турнира на взрослом уровне — чемпионат Европы и финал серии Гран-при, в котором Медведева участия не принимала из-за травмы, хотя и выиграла оба своих этапа серии в Москве и Осаке. Олимпийский сезон был для спортсменки первым на взрослом уровне. Игры Загитова выиграла с короткой программой на музыку из кинофильма «Черный лебедь» и произвольной — на музыку Людвига Минкуса к балету «Дон Кихот». За красное платье в произвольной программе фигуристку начали называть «Красной балериной».

В нынешнем сезоне для короткой программы тренеры Загитовой выбрали музыку «Призрака оперы» Ллойда Уэббера, для произвольной — «Кармен» Жоржа Бизе. Она, как и в олимпийском сезоне, под завязку укомплектована сложными элементами, которые сейчас предстоит отточить и органично связать между собой. Контрольный прокат чистым не получился, но сезон только начинается.

Евгения Медведева (18 лет)

Медведева в свои 18 лет подходила к Олимпиаде в статусе первой звезды, двукратной чемпионки мира и Европы, двукратной чемпионки Гран-при. Серебро Игр она завоевала с Ноктюрном № 20 Шопена в короткой программе и в образе Анны Карениной на саундрек к одноименному фильму.

Для нового сезона фигуристка со своим новым тренером Орсером и постановщиком Дэвидом Уилсоном выбрали для короткой программы Orange Colored Sky в исполнении Натали Коул, для произвольной — танго на музыку Mumuki и Libertango. Ее прокаты в «Мегаспорте» также были неидеальны, но тренер спортсменки трагедии из этого не делает: «Проанализируем ошибки, подчерпнем для себя что-то новое. В следующий раз будет еще лучше».

Елизавета Туктамышева (21 год)

Воспитанница Алексея Мишина является одной из самых опытных российских фигуристок. Когда Медведева и Загитова катались еще на юниорском уровне, «императрица» Туктамышева стала первой российской фигуристкой, исполнившей «мужской» тройной аксель, с которым стала чемпионкой мира 2015 года.

К началу нынешнего сезона спортсменка уже полностью собрала программы и в произвольной сделала тройной аксель, с которым, как она рассказала после выступления, смогла «подружиться». Программа фигуристки поставлена под песни You Don’t Love Me Каро Эмеральд и Petite Fleur группы The Hot Sardines.

Полина Цурская (17 лет)

Чемпионка юношеских Олимпийских игр Цурская начала выступать на взрослом уровне только в прошлом году. В 2018 году спортсменка перешла в группу Елены Буяновой из команды Этери Тутберидзе, у которой тренировалась с 2013 года. На прокатах Цурская продемонстрировала серьезный прогресс в результате работы с новой наставницей. Программы фигуристке помогала ставить Татьяна Тарасова.

Короткая программа спортсменки поставлена на вальс And the Waltz Goes, сочиненный известным актером Энтони Хопкинсом. Произвольная программа составлена из композиций «Ленинград» Уильяма Джозефа, Prodigy Котаро Никагавы и Live_Or_Die в исполнении X-Ray Dog.

Мария Сотскова (18 лет)

После Игр в Пхёнчхане, где она стала седьмой, Сотскова поступила на балетмейстерский факультет ГИТИСа и при этом продолжает упорно работать на льду. В нынешнем сезоне воспитанница Елены Буяновой выступит с программами, которые ей поставил Петр Чернышев. Короткая — латино, произвольная — джаз на Summer Time.

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Софья Самодурова (16 лет)

Воспитанница Алексея Мишина дебютирует во взрослом катании. В прошлом году спортсменка дважды выиграла этапы юниорской серии Гран-при, однако в финале была только шестой. Во взрослом сезоне Софья будет кататься под музыку к кинофильму «Бурлеск» в исполнении Шер и Кристины Агилеры. Также Самодурова в нынешнем сезоне дебютирует во взрослой серии Гран-при.

И немного о юниорках — их контрольные прокаты прошли в начале августа в Новогорске.

Александра Трусова (14 лет)

В нынешнем сезоне ученица Тутберидзе пока еще остается в юниорах. Однако именно благодаря ей интерес к юниорскому катанию велик, как никогда, — Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей на официальных соревнованиях три прыжка в четыре оборота — самый дорогостоящий прыжковый элемент — четверной лутц, каскад из четверного и тройного тулупа и четверной тулуп. До этой бесстрашной девочки четверной лутц в женском катании не исполнял никто.

Пока спортсменка щекочет нервы будущим соперницам, начав сезон с победы на этапе юниорского Гран-при с короткой программой на музыку из фильма «Убить Билла», произвольной — на музыку из кинофильма «Пятый элемент». В прошлом году Трусова выиграла финал этого турнира.

Алена Косторная (15 лет)

Еще одна воспитанница Тутберидзе, которая продолжает соревноваться на юниорском уровне. В сезоне-2017/18 Косторная была второй в финале юниорского Гран-при.

В короткой программе Алена катается в образе ангела под музыку Макса Рихтера, в произвольной — под музыку к фильму «Ромео и Джульетта».

Анна Щербакова (14 лет)

И снова ученица Тутберидзе — 14-летняя Щербакова, которая, как и Трусова, исполняет четверной лутц. Пока эта фигуристка не демонстрировала его на турнирах.

Надо отметить, что спортсменка пропустила прошлогодний чемпионат России из-за травмы — она сломала ногу на тренировке. В начале сезона на контрольных прокатах Щербакова исполнила четверной лутц на разминке.