Дело об убийстве Дениса Тена передадут в суд до конца сентября
Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов сообщил, что дело об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена будет передано в суд до конца сентября.
Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов сообщил, что дело об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена будет передано в суд до конца сентября.
«Мы двум преступникам предъявили обвинения в краже, разбое и убийстве, женщине — за недонесение. В скором времени, я думаю, до конца сентября, может даже раньше, дело будет направлено в суд», — сказал Касымов журналистам на брифинге.
Напомним, бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен скончался 19 июля от полученных ножевых ранений. На пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алматы на него напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. В убийстве спортсмена подозреваются Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов. Оба арестованы полицейскими.