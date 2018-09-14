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11:38 (мск), источник: Vesti.kz

Дело об убийстве Дениса Тена передадут в суд до конца сентября

Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов сообщил, что дело об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена будет передано в суд до конца сентября.

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«Мы двум преступникам предъявили обвинения в краже, разбое и убийстве, женщине — за недонесение. В скором времени, я думаю, до конца сентября, может даже раньше, дело будет направлено в суд», — сказал Касымов журналистам на брифинге.

Напомним, бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен скончался 19 июля от полученных ножевых ранений. На пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алматы на него напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. В убийстве спортсмена подозреваются Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов. Оба арестованы полицейскими.

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