Фигуристка Туктамышева счастлива, что смогла выиграть «Ломбардия трофи» с высокими баллами

Источник: РИА "Новости"

Туктамышева получила за прокат короткой программы 65,69 балла, в произвольной — 140,38, по сумме программ — 206,07. Ранее лишь однажды спортсменка смогла набрать больше по итогам произвольной программы, когда на чемпионате Европы 2015 года она получила за произвольный прокат 141,38 балла.

На турнире в Бергамо в произвольной программе спортсменка с помаркой выполнила редкий для женского одиночного катания тройной аксель. Второе место заняла россиянка Софья Самодурова с результатом 184,82 балла, третье — японка Мако Ямасита (182,22). Туктамышева является чемпионкой Европы и мира сезона-2014/15, бронзовым призером чемпионата Европы 2013 года.

«Эмоции после выступления были самые чудесные, — рассказала Туктамышева. — Первое место я не занимала давно, даже на челенджерах, а тут я не просто хорошо выступила, но и смогла набрать 140 баллов за произвольную программу, такого несколько лет не было. Так что эта победа в Бергамо для меня особенная, она придала мне больше сил работать и двигаться дальше. Судьям программы понравились, за что большое спасибо хореографу Татьяне Прокофьевой».

Платье для короткой программы для Туктамышевой начнут шить в ближайшее время. «Платье для короткой программы “Танго” мы пока не шили. Не хотели это делать впопыхах, решили так — сначала я прочувствую программу, вольюсь в нее, потом можно будет шить костюм. Скоро приступим», — добавила фигуристка.

Спортсменке перед ее первым этапом серии (Гран-при США, 19—21 октября ) предстоит выступление на турнире «Финляндия трофи» в Эспоо.