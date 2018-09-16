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23:22 (мск), источник: Газета.Ру

Медведева и Загитова померились футболистами: кто круче

На следующей неделе российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова примут участие в первых для себя соревнованиях в новом сезоне. Ученица Брайана Орсера отправится в Канаду, а подопечная Этери Тутберидзе поедет в Словакию. Незадолго до появления на турнирах девушки почти в одно время опубликовали фотографии с известными российскими футболистами — Денисом Глушаковым и Федором Смоловым.

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Источник: Reuters

Российские фигуристки Евгений Медведева и Алина Загитова готовятся к старту нового сезона. Спортсменки выйдут на лед официальных соревнований уже на следующей неделе.

Золотая и серебряная медалистки одиночного катания Олимпиады в Корее выступят практически в одно время. Только в разных частях света.

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Экс-подопечная известного тренера Этери Тутберидзе Евгения Медведева начнет свой сезон участием в турнире Autumn Classic International-2018, который организовывает канадская федерация фигурного катания, входит в ежегодную серию «Челленджер».

Выбор спортсменки именно на эти соревнования пал не случайно. Уже несколько месяцев двукратная чемпионка мира работает с канадским тренером Брайаном Орсером и живет в Торонто. Небольшой городок Оквилл, который примет турнир, расположен примерно в 30 километрах от административного центра Онтарио, ставшего новым домом спортсменки.

На канадском турнире редко принимают участие россияне. Последними отечественными фигуристами, которые приезжали на Autumn Classic International был спортивный дуэт Василиса Даванкова и Александра Энберта. На турнире в 2014 году пара заняла шестое место.

Неудивительно, что на этот раз Медведева будет единственной россиянкой на льду Оквилла.

Всего в соревнованиях девушек-одиночниц примут участие 24 спортсменки. Короткая программа фигуристок начнется 20 сентября в 23:48 по московскому времени, произвольная — 21 сентября в 23:59.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова примет участие на турнире Ondrej Nepela Trophy в Словакии.

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Эти соревнования пройдут в Братиславе с 19 по 22 сентября. Кроме Загитовой в женском одиночном катании выступят россиянки Полина Цурская и Станислава Константинова.

Россию в мужском одиночном катании также представят Сергей Воронов и Александр Самарин. В парном катании выступит российская пара Лина Кудрявцева и Илья Спиридонов.

Еще три российских дуэта выступят в танцах на льду — Бетина Попова/Сергей Мозгов, Виктория и Синицина/Никита Кацалапов. Как и соревнования в Канаде, турнир в Братиславе входит в ежегодную серию «Челленджер».

В отличие Autumn Classic, на Ondrej Nepela Trophy россияне едут с большой охотой. Более того, отечественные фигуристы являются действующими чемпионами братиславских соревнований во всех видах программы. В женском катании это Медведева, в мужском — Михаил Коляда, в парном — Наталья Забияко и Александр Энберт, в танцах — Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

С короткой программой женщины выступят 20 сентября в 14.00, а с произвольной 22 сентября в 14.00 по московскому времени.

Любопытно, что незадолго до своих первых официальных соревнований в новом сезона Медведева и Загитова опубликовали фотографии и с известными футболистами сборной России.

Ученица Брайана Орсера встретилась с капитаном московского «Спартака» Денисом Глушаковым.

«Теперь я немного знаю о футболе», — написала Медведева в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Подопечная Этери Тутберидзе опубликовала совместный снимок с нападающий столичного «Локомотива» Федором Смоловым.

«Рада была познакомиться», — поделилась впечатлениями фигуристка.

Конечно, вряд ли спортсменки задавались целью поспорить, чей футболист на фотографии будет круче. Скорее всего, эти снимки не что иное, как просто забавное совпадение. Стоит отметить, что оба попавших в одним кадр с российскими чемпионками игрока сейчас переживают не лучшее время в карьере. Глушаков в последний момент не попал на чемпионат мира, где сборная России дошла до четвертьфинала, а Смолов стал антигероем турнира, неудачно пробив пенальти в решающем матче с хорватам и не забив ни одного мяча за пять игр мундиаля.

Олеся Константинова

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