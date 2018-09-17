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01:15 (мск), источник: ТАСС

Загитова призналась, что стеснялась радоваться золоту Олимпиады из-за Медведевой

ТАСС, 17 сентября. Российская фигуристка Алина Загитова не проявляла радостных эмоций после победы на Олимпийских играх в Пхёнчхане, чтобы не задеть чувства партнерши по команде Евгении Медведевой. Слова спортсменки приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

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Источник: РИА "Новости"

На Олимпиаде в Южной Корее Загитова завоевала золото в одиночном фигурном катании. Медведева заняла второе место.

«Так как мы с Женей вместе всегда ходили на пресс-конференции, я стеснялась показывать свою радость, потому что видела, как она работает. Я с ней каталась в одной группе, видела, что она очень старалась. Но потом, когда было награждение, я ощутила, что у меня есть золотая олимпийская медаль и порадовалась», — сказала Загитова.

На Играх-2018 Загитова и Медведева также завоевали серебро в командном турнире. Загитова является чемпионкой Европы, победительницей финала Гран-при. Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, двукратная победительница финальных этапов Гран-при. В мае Медведева объявила об уходе от тренера Этери Тутберидзе и начале сотрудничества с канадцем Брайаном Орсером.

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