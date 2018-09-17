Загитова призналась, что стеснялась радоваться золоту Олимпиады из-за Медведевой

«Так как мы с Женей вместе всегда ходили на пресс-конференции, я стеснялась показывать свою радость, потому что видела, как она работает. Я с ней каталась в одной группе, видела, что она очень старалась. Но потом, когда было награждение, я ощутила, что у меня есть золотая олимпийская медаль и порадовалась», — сказала Загитова.