Загитова: Стеснялась радоваться золоту Олимпиады из-за Медведевой

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

Олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане в женском одиночном фигурном катании россиянка Алина Загитова призналась, что стеснялась радоваться золотой медали из-за своей соотечественницы Евгении Медведевой.

«Мы с Женей вместе всегда ходили на пресс-конференции, я с ней каталась в одной группе и видела, что она очень старалась. Я стеснялась показывать свою радость, потому что видела, как она работает», — заявила Загитова в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Спортсменка отметила, что дома она испытала настоящую радость от победы на Играх.

«Но потом, когда было награждение, я ощутила, что у меня есть в руках золотая олимпийская медаль, и порадовалась дома», — заключила олимпийская чемпионка.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/iPt6rfVt-14?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Противостояние Загитовой и Медведевой на Олимпиаде стало светлым пятном на фоне всех проблем в российском спорте. Ведь кроме Алины из отечественных спортсменов взяла золото на Играх только сборная по хоккею, победившая на турнире, который проходил без игроков НХЛ.

В короткой программе Медведева сначала побила свой же мировой рекорд, однако следом Загитова на полтора балла улучшила достижение своей соотечественницы.

Читайте также Медведева и Загитова померились футболистами: кто круче

За произвольной программой наблюдал весь мир. Загитова выступала раньше Медведевой. Спортсменки показали одинаковые баллы вплоть до сотых. Этот результат отправил Алину на первое место.

Медведева в конце своего проката расплакалась, признавшись, что подобные эмоции испытала впервые в жизни.

«Я впервые в жизни плакала. Не знаю, что это было. Напряжения не было. Эмоции. Стало легче на душе. Слезы появились после первого двойного акселя. Оставила все свои эмоции и чувства на льду.

Меня так воспитали, что я человек, который здраво смотрит на ситуацию. Всегда анализирую, что пошло не так. Сегодня шла на произвольную программу с мыслями, что должна быть удовлетворена своим прокатом. Евгения Медведева.

Это урок. Каждый день, каждую неделю, месяц и год нужно становиться лучше. О травме я не думала. Я жила сегодняшним моментом. Ничего не могу сказать о судейских оценках — я не судья", — говорила после того выступления Медведева.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/grqUrk2vH3Y?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что сразу после объявления оценок Медведева разрыдалась снова, однако во время общения с журналистами и на награждении спортсменка вела себя спокойной и хладнокровно, сумев собраться несмотря на поражение на главном старте в жизни после нескольких лет гегемонии в мировом фигурном катании.

Болельщики со всего мира разделились на два лагеря, одни говорили о том, что Медведева заслужила выиграть золото из-за своей личности и нескольких лет без поражений, другие отмечали, что выигравшая по делу Загитова незаслуженно оказалась под огромным давлением общественности.

Как оказалась, та обстановка действительно давила на Алину, которая проводила свой первый сезон во взрослом катании.

Не выдержала и Евгения, которая спустя два с половиной месяца после игр в Корее приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и перейти к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Однако спортсменка продолжает выступать за Россию и представлять на соревнованиях школу «Самбо-70».

Вероятно, уход Медведевой после 11-ти лет совместной работы задел тренера. В одном из своих интервью Тутберидзе рассказала о первой реакции Евгении на поражение.

«Выйдя с олимпийского льда, она бросила детскую фразу: «Неужели вы не могли Алину подержать еще год в юниорах?». Я сказала: «Женя, ты что, у всех должны быть равные шансы», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

После Олимпиады Загитова неудачно выступила на чемпионате мира, заняв лишь пятое место, а Медведева и вовсе приостановила соревновательную деятельность. Тем интереснее выглядит противостояние девушек в новом сезоне. Выйти на лед в рамках одного турнира спортсменки смогут только в финале Гран-при, который пройдет в Ванкувере с 6 по 9 декабря.

До этого фигуристки будут выступать на разных этапах престижных соревнований.

В последнее время в СМИ активно муссируется тема противостояния Медведевой и Загитовой, что злит истинных любителей фигурного катания. Однако, стоит признать, что благодаря драматичнейшей развязке Олимпиады и последующим событиям, интерес к виду спорта возрос до невероятных показателей. Особенно на фоне длящихся несколько лет подряд неудач россиян в биатлоне. Что будет дальше, покажет сезон, который, вместо обычного послеолимпимпийского падения зрительского интереса, теперь обещает стать одним из самых интригующих в истории.

Медведева и Загитова выйдут на соревновательный лед уже на этой неделе. Евгения выступит на Autumn Classic International-2018 в пригороде Торонто Оквилле, а Алина поборется за победу в столице Словакии Братиславе, где пройдет Ondrej Nepela Trophy.