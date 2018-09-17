Павлюченко и Ходыкин победили в соревнованиях пар на первом этапе Кубка России
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин одержали победу в соревнованиях спортивных пар на первом этапе Кубка России в Сызрани.
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин одержали победу в соревнованиях спортивных пар на первом этапе Кубка России в Сызрани.
В понедельник пары представили произвольную программу. Павлюченко и Ходыкин, лидировавшие после короткой программы (72,07 балла), получили за прокат 134,61 балла. В сумме дуэт набрал 206,68 балла и занял итоговое первое место.
Вторыми стали Алиса Ефимова и Александр Коровин, в активе которых 197,49 (70,40+127,09) балла. Замкнули тройку лучших Богдана Лукашевич и Александр Степанов, набравшие 178,36 (60,44+117,92) балла.