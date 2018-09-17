Этери Тутберидзе: Загитову нужно поддержать

— Я считаю, что ее сейчас надо поддержать: 16 лет девчонке — ребенок с олимпийской медалью, — приводит слова Тутберидзе НТВ. — Она понимает, что весь мир на нее смотрит и ждет: ну, давай, девчонка, что ты теперь сделаешь? И еще то, что она якобы у кого-то что-то отобрала. Она завоевала.