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20:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Этери Тутберидзе: Загитову нужно поддержать

Тренер российских фигуристок Этери Тутберидзе заявила, что сейчас необходимо поддержать олимпийскую чемпионку 2018 года Алину Загитову.

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Источник: Reuters

— Я считаю, что ее сейчас надо поддержать: 16 лет девчонке — ребенок с олимпийской медалью, — приводит слова Тутберидзе НТВ. — Она понимает, что весь мир на нее смотрит и ждет: ну, давай, девчонка, что ты теперь сделаешь? И еще то, что она якобы у кого-то что-то отобрала. Она завоевала.

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