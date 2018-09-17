Этери Тутберидзе: Загитову нужно поддержать
Тренер российских фигуристок Этери Тутберидзе заявила, что сейчас необходимо поддержать олимпийскую чемпионку 2018 года Алину Загитову.
Тренер российских фигуристок Этери Тутберидзе заявила, что сейчас необходимо поддержать олимпийскую чемпионку 2018 года Алину Загитову.
— Я считаю, что ее сейчас надо поддержать: 16 лет девчонке — ребенок с олимпийской медалью, — приводит слова Тутберидзе НТВ. — Она понимает, что весь мир на нее смотрит и ждет: ну, давай, девчонка, что ты теперь сделаешь? И еще то, что она якобы у