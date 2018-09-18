Против россиянок: ученицам Тутберидзе мешают делать четверные

Источник: РИА "Новости"

Известный российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе раскритиковала решение Международного союза конькобежцев (ИСУ) внести изменения в систему оценок, которая используется на соревнованиях.

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На конгрессе ИСУ в июне была изменена GOE (Grade of Execution — «шкала уровня исполнения» — «Газета.Ru»). Раньше она была от «-3» до «+3», теперь — от «-5» до «+5». Вместе с тем руководители фигурного катаная понизили базовую стоимость четверных прыжков. К примеру, за гипотетический четверной аксель, который еще никто не исполнял, теперь дают не 15 баллов, а 12,5. А лутц в четыре оборота, согласно новым правилам, теперь стоит не 13,6 очка, а «всего» 11,5.

Данное решение объяснил вице-президент ИСУ Александр Лакерник.

«После изменения правил надо подумать, идти ли на четверной, ведь можно получить минусы, но, если спортсмен делает прыжок, он получает очень много.

Мы уже достигли такой сумасшедшей сложности, что не надо поощрять просто попытки — надо поощрять хорошее исполнение. Наверное, сейчас настало время подумать о качестве, — сказал Лакерник.

Очевидно, что больше всего от принятых решений пострадала группа Тутберидзе, где две молодых спортсменки исполняют четверные прыжки.

«После юниорского чемпионата мира, на котором Александра Трусова прыгнула два четверных прыжка, понизили их стоимость, — посетовала известный тренер в интервью телеканалу НТВ.

— Я не понимаю, как можно было понизить стоимость четверных прыжков. Ведь каждый прыжок, на который Саша идет, — это огромный, ни с чем не сравнимый риск.

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Но в таком случае, если это очень опасно, это должно стоить в два раза больше. Чтобы человек понимал, ради чего он идет на этот риск. Иначе получается мотивация не делать сложные прыжки.

Даже в моей группе есть спортсмены, которые понимают, что таким большим риском в случае ошибки много не заработаешь, и не идут на него.

Первой в мире фигуристкой, выполнившей четверной прыжок, стала 15-летняя японка Мики Андо, которая прыгнула сальхов в четыре оборота в 2002 году в финале юниорского Гран-при.

Следующий шаг в покорении новых элементов сделала уже подопечная Тутберидзе Трусова. В финале чемпионата мира среди юниоров — 2018 Александра исполнила четверные сальхов и тулуп. На тот момент спортсменке было всего 13 лет.

В начале нынешнего сезона Трусова, которой летом исполнилось 14, первой в истории женского фигурного катания выполнила каскад с четверным прыжком. На этапе Гран-при среди юниоров в литовском Каунасе спортсменка прыгнула тулупы в четыре и три оборота подряд.

Этот каскад у спортсменки получился отлично, судьи не поставили Трусовой отрицательных оценок. В итоге Александра набрала за элемент 16,14 балла, на два с половиной очка выше, чем составляет его базовая стоимость.

Также Трусова пыталась исполнить первый в истории четверной лутц, однако, несмотря на удачное приземление, этот элемент арбитры посчитали недокрученным.

Комментируя изменения ИСУ, Трусова отметила несправедливость запрета четверных прыжков в короткой программе у женщин.

«У женщин в короткой программе запрещены четверные прыжки и тройной аксель.

Я уже всем сказала, что это нечестно. Но у нас такие правила. Наверное, до этого никто не думал об исполнении таких прыжков в короткой программе… Когда я спросила, мне сказали, что нельзя.

Я просто прыгаю то, что никто не прыгает, но это ведь не меняет правил того, как отбираться (в команду на главные старты сезона).

Я буду отбираться в тот год, когда будет Олимпиада, как и все. И если тогда все будут прыгать четверные, я буду делать пятерные, — заявила Трусова.

Бесспорно, подопечные Тутберидзе пострадали от принятых правил больше всех. Однако говорить о целенаправленных попытках немного «притормозить» российских спортсменок пока рано. Резкому прогрессу женского фигурного катания рады все, но только не его руководители.

Вероятно, в ИСУ опасаются, что в погоне за подвигами Трусовой молодые девушки будут стремиться лишь к четверным, воспринимая их как рецепт успеха, забыв о комплексном развитии и органичности программы. Да и о риске получить травму в погоне за многооборотным прыжком лишний раз говорить не приходиться.

Желание уберечь спортсменок выглядит более приятной и логичной версией, чем сдерживание России. Ведь даже при новой системе оценки прыжков Трусова продолжает побеждать на соревнованиях с космическим отрывом в 30 баллов.

И это с падением и недокрутом. Реактивную ракету веревкой не удержишь. А вот сохранить жизни тем, кто пока не готов летать в космос — решение вполне себе логичное.