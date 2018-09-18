Объявлена программа ЧЕ по фигурному катанию в Минске
18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оргкомитет чемпионата Европы по фигурному катанию в Минске объявил программу предстоящего в январе 2019 года турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оргкомитет чемпионата Европы по фигурному катанию в Минске объявил программу предстоящего в январе 2019 года турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Все мероприятия чемпионата будут проходить на льду «Минск-Арены».
Спортсмены разыграют медали в четырех видах программы: мужском одиночном катании, женском одиночном катании, парном катании и спортивных танцах на льду.
Церемония открытия состоится 23 января. Соревнования будут проходить с 23 января по 26 января. 21 и 22 января зрители смогут посетить официальные тренировки. Завершится чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске 27 января
Чемпионат Европы по фигурному катанию — старейший международный турнир под эгидой Международного союза конькобежцев, который проводится с 1891 года.