«Не смогла уйти нормально? Страшно?» Тутберидзе жестко ответила Медведевой

Источник: РИА "Новости"

Похоже, мы становимся свидетелями самого громкого конфликта в фигурном катании за последние десятки лет. Конечно, можно вспомнить противостояние Евгения Плющенко и Алексея Ягудина, но есть ощущение, что ссора тренера Этери Тутберидзе и её ученицы Евгении Медведевой переплюнет по масштабам вообще всё. Если уже не переплюнула. Тутберидзе жёстко ответила новому окружению Медведевой, и, очевидно, это далеко не конец.

«Найди в себе силы уйти нормально»

Читайте также Против россиянок: ученицам Тутберидзе мешают делать четверные

Чуть больше недели назад из Канады, где теперь тренируется Евгения Медведева, пришла информационная «бомба». Канадский тренер Даг Хау, являющийся близким другом нынешнего наставника Евгении Брайана Орсера, заявил, что Тутберидзе после окончания Олимпиады-2018 сказала Медведевой, «что её карьере конец и что она больше ничего не добьётся». Потом были неловкие ситуации на контрольных прокатах сборной России в Москве, когда Медведева выходила на лёд с противоположного основному борта. Лишь бы не видеться с Тутберидзе. Понятно, что Тутберидзе должна была ответить. Это было вопросом времени. И вот, выждав некоторую паузу, она взяла слово.

«Уходят от всех. Это нормально. Человеку хочется попробовать что-то другое для себя, это нормально. Для меня ненормально — как человек уходит. Вот и всё. Найди в себе силы. Это страшно, наверное, правда, но надо. Для себя самого — не для меня».

Вроде бы всё очень корректно. Особенно в сравнении с тем, что пришло с другой стороны океана. Но при этом совершенно очевидно, что тренеру невероятно обидно от того, как от неё ушла подопечная, с которой они вместе пережили огромное количество побед.

«Это Загитова тащила Медведеву на Олимпиаде»

Понятно, что началось всё ещё полгода назад, а то и больше. Выйдя с олимпийского льда, Евгения Медведева, занявшая второе место и завоевавшая серебряную медаль, бросила фразу в сторону тренера, что та могла бы придержать Алину Загитову ещё на год в юниорах. Это открыло бы Медведевой дорогу к олимпийскому золоту. Тутберидзе не согласна с этим, считая, что это именно Загитова тянула за собой Медведеву, которая незадолго до Игр в Пхёнчхане получила травму и не успевала вернуть идеальную форму.

«16 лет девчонке… Ребёнок! С олимпийской медалью и с пониманием: весь мир на неё смотрит и ждёт, что она, она, девчонка, теперь сделает. И вот это ещё, что она что-то у кого-то чего-то отобрала… Да она завоевала. То, как она шла… Я вам скажу секрет. Я считаю, что благодаря Алине Женя так хорошо откаталась на Олимпиаде, потому что она её тащила».

Жёстко? Безусловно. Пока не очень понятно, чего здесь больше — попытки поддержать Загитову, на которую оказывается огромное давление после победы на Играх в столь юном возрасте, или же это просто способ отомстить Медведевой за то, как она ушла от тренера. Или, может быть, это отчаянная попытка вернуть Евгению к себе? Нет, в это верится меньше всего. После такого расставания, когда два человека даже не могут находиться рядом на одной площадке, воссоединение выглядит чем-то из параллельной реальности.

Что будет дальше?

Какой бы не была мотивировка Тутберидзе, ясно одно — это новый виток «холодной войны» между ней и Медведевой. А ведь сезон в фигурном катании ещё даже толком не начался. Не считать же таковым контрольный прокат в Новогорске и арене «Мегаспорт» в Москве. Но если даже там напряжение было максимальным, представьте, что будет, к примеру, на чемпионате России или чемпионате Европы в Минске в январе следующего года. Понятно, что при этом Загитову и Медведеву развели по разным этапам Гран-при.