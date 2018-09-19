Медведева: Люди скоры на выводы, но я не обращаю на это внимания

«Каждое соревнование — особенное и важное для меня, поэтому каждый раз я стараюсь делать всё возможное. Люди скоры на выводы. Всегда. Но ничего страшного, я просто не обращаю на это внимания. Мы много работали, но это лишь малая часть того, что нам предстоит сделать. Впрочем, некоторые изменения в моём катании уже видны», — приводит слова Медведевой NBC.