Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Автомобилист
Футбол. Первый дивизион
19:30
Чертаново
Луч
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Мордовия0
Авангард К1
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нижний Новгород0
Химки0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Йокерит2
Металлург Мг1
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Тамбов0
Томь0
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Шинник0
СКА-Хабаровск0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Краснодар-20
Спартак-23
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Армавир3
Факел1
Футбол. Еврокубки
19:55
Аякс
АЕК
Футбол. Еврокубки
19:55
Шахтер Д
Хоффенхайм
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Ротор
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория
Фиорентина
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тюмень2
Сочи1
Футбол. Еврокубки
22:00
Виктория Пл
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Лион
Футбол. Еврокубки
22:00
Янг Бойз
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:00
Валенсия
Ювентус
Футбол. Первый дивизион
15:00
Сибирь0
Зенит-21
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь0
ЦСКА3
Хоккей. КХЛ
12:30
АдмиралБ2
Динамо Р3
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур3
Слован2
Все события
Фоторепортажи
11Почему актер Назаров обиделся на тренера «Спартака» Карреру
9Головкин потерпел первое поражение в карьере
18:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Медведева: Люди скоры на выводы, но я не обращаю на это внимания

На этой неделе двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева выступит на первых официальных соревнованиях после ухода от Этери Тутберидзе к канадскому наставнику Брайану Орсеру.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Медведева заявлена на турнир серии «челленджер» Autumn Classic International, который пройдёт в Канаде с 20 по 22 сентября.

«Каждое соревнование — особенное и важное для меня, поэтому каждый раз я стараюсь делать всё возможное. Люди скоры на выводы. Всегда. Но ничего страшного, я просто не обращаю на это внимания. Мы много работали, но это лишь малая часть того, что нам предстоит сделать. Впрочем, некоторые изменения в моём катании уже видны», — приводит слова Медведевой NBC.

Среди соперниц россиянки на канадском турнире американка Брэди Теннелл и японка Вакаба Хигути.

 Прославленная фигуристка показала себя во всей красе!
Жена Александра Овечкина восхитила всех!
Загитова снялась с турнира в Словакии
Чалов признан лучшим игроком 7-го тура РПЛ
«Не могла уйти нормально?» Тутберидзе жестко ответила Медведевой
Кафельников сообщил о бунте против Карреры внутри «Спартака»
РФ признает допинг-систему. Родченков и компания против РУСАДА
Игрока выгнали из клуба НХЛ из-за ожирения. Фанаты издеваются
ЦСКА на выезде всухую обыграл «Куньлунь»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь