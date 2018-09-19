Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова снялась с турнира в Словакии
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не примет участия в мемориале Ондрея Непелы в Братиславе
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не примет участия в мемориале Ондрея Непелы в Братиславе
Российская фигуристка была исключена из списка участников турнира, который опубликован на официальном сайте Международного союза конькобежцев.
«У нее возникла проблема с выездными документами», — сообщил Горшков.
Соревнования пройдут с 21 по 22 сентября.
16-летняя Загитова является действующей олимпийской чемпионкой и чемпионкой Европы.