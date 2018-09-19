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19:11 (мск), источник: ТАСС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова снялась с турнира в Словакии

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не примет участия в мемориале Ондрея Непелы в Братиславе из-за проблем с документами. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

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Российская фигуристка была исключена из списка участников турнира, который опубликован на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

«У нее возникла проблема с выездными документами», — сообщил Горшков.

Соревнования пройдут с 21 по 22 сентября.

16-летняя Загитова является действующей олимпийской чемпионкой и чемпионкой Европы.

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