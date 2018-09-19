Невыездная: Загитову не пустили на соревнования
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова пропустит свой первый официальный турнир в сезоне — Мемориал Непелы —
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова пропустит свой первый официальный турнир в сезоне — Мемориал Непелы —
В четверг, 21 сентября, две главные соперницы в мировом фигурном катании на данный момент Евгения Медведева и Алина Загитова должны были одновременно стартовать в официальном сезоне.
Подопечной Брайана Орсера предстоит участие в турнире Autumn Classic International — 2018, организуемом Канадской федерацией фигурного катания, а ученица Этери Тутберидзе планировала начать «вкатываться» на соревнованиях в Братиславе под названием «Мемориал Ондрея Непелы».
Однако, если в случае с Медведевой все идет по плану, то у Загитовой неожиданно возникли сложности с выездом за границу. В документах олимпийской чемпионки Пхенчхана-2018 были обнаружены некоторые неточности.
«У Алины возникла проблема с выездными документами», — сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков в комментарии ТАСС.
Чуть позже печальную информацию подтвердила и
«Загитова не смогла сегодня вылететь в Братиславу, так как у нее неправильно было оформлено согласие на выезд.
Неточность была выявлена в аэропорту.
Поскольку необходимый документ не представляется возможным оформить быстро, а соревнования в короткой программе начнутся уже завтра, спортсменка не успевает к старту и не сможет принять участие в турнире, — гласит официальное заявление ФФККР.
«Очень тревожный звоночек…» — написала пользователь Ася Боголовская в самой популярной группе любителей фигурного катания «ВКонтакте».
Многие обвинили Федерацию фигурного катания в недостаточном профессионализме.
«Что за клоуны в федерации сидят?» — возмутился Alex Mason.
А
«Это за день до старта турнира выяснилось, что проблемы с документами? В день жеребьевки? Цирк, блин… Поубедительнее причину не могли придумать…» — заявила девушка под ником Светлана Михайлова.
«Мне кажется, что Загитова тупо не готова. А история с документами просто отмазка»,
— предположил некто Александр Коларов.
Действительно странным выглядит тот факт, что Загитова решила вылететь только в среду вечером, когда соревнования запланированы на 14.00 следующего дня, а тренировки на новом льду у многих фигуристов начинаются загодя.
Хотя, возможно, тренерский штаб олимпийской чемпионки решил, что ей ни к чему привыкать к новым условиям.
С другой стороны, пропуск соревнований для разогрева может негативно сказаться на физической форме, которую спортсменка только набирает.
Недавние контрольные прокаты сборной России показали, что Загитова еще далека от своих идеальных кондиций. Она допустила два падения в произвольной программе на тройном лутце и флипе, исполнила с ошибкой сальхов, а также испортила «бабочкой» риттбергер, который входил в каскад.
Любопытно, что на раскатке перед выступлением фигуристка показала все прыжки без ошибок, а вот уже в ходе проката перед зрителями
(а в «Мегаспорт» пришли около шести тысяч человек) не смогла справиться с психологическим давлением. В интервью после проката спортсменка сетовала и на недостаточную физическую подготовку на данный момент.
Участие в таких турнирах, как Мемориал Непелы, должно помочь Загитовой подготовиться к главным стартам сезона, в которых надо обязательно справляться с изрядно выросшими ожиданиями фанатов.
Однако первый этап такой подготовки фигуристка, к сожалению, пропустит.
И здесь возникает вопрос: неужели к вопросу оформления документов олимпийской чемпионки нельзя было подойти более ответственно? Если пропуск соревнований другим фигуристом многие могли бы и не заметить, то такая ситуация с Загитовой явно привлечет к ней лишнее внимание со знаком минус и усилит и без того серьезное давление.
А ведь девушке сейчас действительно нужно немного расслабиться и успокоить нервы. Об этом же просила недавно Тутберидзе в интервью НТВ.
«Я считаю, что сейчас Алину надо поддержать: 16 лет девчонке — ребенок с олимпийской медалью.
Она понимает, что весь мир на нее смотрит и ждет: ну, давай, девчонка, что ты теперь сделаешь? И еще то, что она якобы у
кого-то что-тоотобрала.
Она не отобрала, а завоевала".
Впрочем, сама Загитова спокойно восприняла эту неудачу, выложив в инстаграме фото со своей собакой на фоне собранных чемоданов и надписью «Съездила в Братиславу».
А вот в Словакии ее отсутствие явно расстроило многих. Так, двукратная чемпионка этой страны по фигурному катанию Ханка Чермакова даже готовила россиянке подарок — вязаную куклу в образе «красной балерины» из произвольной программы прошлого сезона, с которой Алина стала олимпийской чемпионкой.
Эльвира Ондар