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19 сентября, источник: Газета.Ру

Невыездная: Загитову не пустили на соревнования

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова пропустит свой первый официальный турнир в сезоне — Мемориал Непелы — из-за проблем с документами. Ошибка была обнаружена только в аэропорту, когда времени для ее исправления уже не осталось. Сама спортсменка отнеслась к этой неудаче по-философски и выложила смешную картинку со своей собакой.

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Источник: Reuters

В четверг, 21 сентября, две главные соперницы в мировом фигурном катании на данный момент Евгения Медведева и Алина Загитова должны были одновременно стартовать в официальном сезоне.

Подопечной Брайана Орсера предстоит участие в турнире Autumn Classic International — 2018, организуемом Канадской федерацией фигурного катания, а ученица Этери Тутберидзе планировала начать «вкатываться» на соревнованиях в Братиславе под названием «Мемориал Ондрея Непелы».

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Однако, если в случае с Медведевой все идет по плану, то у Загитовой неожиданно возникли сложности с выездом за границу. В документах олимпийской чемпионки Пхенчхана-2018 были обнаружены некоторые неточности.

«У Алины возникла проблема с выездными документами», — сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков в комментарии ТАСС.

Чуть позже печальную информацию подтвердила и пресс-служба федерации.

«Загитова не смогла сегодня вылететь в Братиславу, так как у нее неправильно было оформлено согласие на выезд.

Неточность была выявлена в аэропорту.

Поскольку необходимый документ не представляется возможным оформить быстро, а соревнования в короткой программе начнутся уже завтра, спортсменка не успевает к старту и не сможет принять участие в турнире, — гласит официальное заявление ФФККР.

Сказать, что фанаты Загитовой расстроились — это не сказать ничего.

«Очень тревожный звоночек…» — написала пользователь Ася Боголовская в самой популярной группе любителей фигурного катания «ВКонтакте».

Многие обвинили Федерацию фигурного катания в недостаточном профессионализме.

«Что за клоуны в федерации сидят?» — возмутился Alex Mason.

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А кто-то даже усомнился в том, что была озвучена истинная причина отказа Загитовой от участия в турнире.

«Это за день до старта турнира выяснилось, что проблемы с документами? В день жеребьевки? Цирк, блин… Поубедительнее причину не могли придумать…» — заявила девушка под ником Светлана Михайлова.

«Мне кажется, что Загитова тупо не готова. А история с документами просто отмазка»,

— предположил некто Александр Коларов.

Действительно странным выглядит тот факт, что Загитова решила вылететь только в среду вечером, когда соревнования запланированы на 14.00 следующего дня, а тренировки на новом льду у многих фигуристов начинаются загодя.

Хотя, возможно, тренерский штаб олимпийской чемпионки решил, что ей ни к чему привыкать к новым условиям. Все-таки Мемориал Непелы не является очень ответственным стартом, и фигуристы в большинстве своем воспринимают его именно как подготовительный турнир к серии Гран-при.

С другой стороны, пропуск соревнований для разогрева может негативно сказаться на физической форме, которую спортсменка только набирает.

Тренировки с требовательной Тутберидзе — это хорошо, но они все же сравнятся с боевыми условиями реальных соревнований — как в физическом, так и в психологическом плане.

Недавние контрольные прокаты сборной России показали, что Загитова еще далека от своих идеальных кондиций. Она допустила два падения в произвольной программе на тройном лутце и флипе, исполнила с ошибкой сальхов, а также испортила «бабочкой» риттбергер, который входил в каскад.

Любопытно, что на раскатке перед выступлением фигуристка показала все прыжки без ошибок, а вот уже в ходе проката перед зрителями
(а в «Мегаспорт» пришли около шести тысяч человек) не смогла справиться с психологическим давлением. В интервью после проката спортсменка сетовала и на недостаточную физическую подготовку на данный момент.

Участие в таких турнирах, как Мемориал Непелы, должно помочь Загитовой подготовиться к главным стартам сезона, в которых надо обязательно справляться с изрядно выросшими ожиданиями фанатов.

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Однако первый этап такой подготовки фигуристка, к сожалению, пропустит.

И здесь возникает вопрос: неужели к вопросу оформления документов олимпийской чемпионки нельзя было подойти более ответственно? Если пропуск соревнований другим фигуристом многие могли бы и не заметить, то такая ситуация с Загитовой явно привлечет к ней лишнее внимание со знаком минус и усилит и без того серьезное давление.

А ведь девушке сейчас действительно нужно немного расслабиться и успокоить нервы. Об этом же просила недавно Тутберидзе в интервью НТВ.

«Я считаю, что сейчас Алину надо поддержать: 16 лет девчонке — ребенок с олимпийской медалью.

Она понимает, что весь мир на нее смотрит и ждет: ну, давай, девчонка, что ты теперь сделаешь? И еще то, что она якобы у кого-то что-то отобрала.
Этери Тутберидзе.

Она не отобрала, а завоевала".

Впрочем, сама Загитова спокойно восприняла эту неудачу, выложив в инстаграме фото со своей собакой на фоне собранных чемоданов и надписью «Съездила в Братиславу».

А вот в Словакии ее отсутствие явно расстроило многих. Так, двукратная чемпионка этой страны по фигурному катанию Ханка Чермакова даже готовила россиянке подарок — вязаную куклу в образе «красной балерины» из произвольной программы прошлого сезона, с которой Алина стала олимпийской чемпионкой.

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Эльвира Ондар

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