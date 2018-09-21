Синицина и Кацалапов выиграли ритмический танец на мемориале Ондрея Непелы
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу в соревнованиях танцевальных дуэтов на мемориале Ондрея Непелы по фигурному катанию в Братиславе.
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу в соревнованиях танцевальных дуэтов на мемориале Ондрея Непелы по фигурному катанию в Братиславе.
Синицина и Кацалапов уверенно выиграли ритмический танец, опередив своих ближайших преследователей Лоррейн Макнамару и Куина Карпентера из США более, чем на пять баллов. Третье место заняла ещё одна российская пара Бетина Попова и Сергей Мозгов.
Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непела. Братислава.
Танцы на льду. Ритмический танец
1. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) — 75,96
2. Лоррейн Макнамара / Куин Карпентер (США) — 70,37
3. Бетина Попова / Сергей Мозгов (Россия) — 67,65.