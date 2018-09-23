Японская фигуристка Кихира установила мировой рекорд в произвольной программе

Она победила на турнире в Братиславе, показав результат в произвольной программе 147,37 балла. После короткой программы она также лидировала, набрав 70,79 балла. Сумма 16-летней спортсменки составила 218,16 балла.

Предыдущий рекорд в произвольной программе был установлен 7 сентября россиянкой Александрой Трусовой, на этапе юниорского Гран-при в Литве она показала результат 146,70 балла. Рекорды в короткой программе (74,74) и по сумме программ (221,44) продолжают принадлежать Трусовой.

В межсезонье Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение, что установленные до сезона-2018/19 мировые рекорды в фигурном катании будут считаться историческими в связи с изменением системы оценок уровня исполнения.