Фигурист Коляда победил на Мемориале Ондрея Непелы в Словакии

Российский спортсмен, лидировавший после короткой программы, набрал наибольшую сумму баллов и после произвольного проката. Итоговые баллы Коляды — 274,37. Второе место занял россиянин Сергей Воронов (239,73), третьим стал японец Кейдзи Танака (221,92).

В начале прошлого сезона Коляда также стал победителем соревнований в Словакии. Коляда является бронзовым призером чемпионата мира — 2018, кроме того, на его счету серебро Олимпиады в Пхёнчхане в командном первенстве.

В соревнованиях танцевальных пар на турнире в Словакии также первенствовали россияне. По итогам двух прокатов первое место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов, набравшие 196,42 балла. Второе место заняли американцы Лоррейн Макнамара и Куинн Карпентер (178,64). Третьими стали россияне Бетина Попова и Сергей Мозгов (170,47).