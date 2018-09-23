Тарасова: Пусть успокоятся те, кто начинает клеветать на Медведеву
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиянки Евгении Медведевой на турнире Autumn Classic.
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиянки Евгении Медведевой на турнире Autumn Classic.
Двукратная чемпионка мира стала второй, уступив американке Брэди Теннелл.
После завершения прошлого сезона Медведева приняла решение уйти от российского тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, где тренируется в группе канадского специалиста Брайана Орсера. Это был первый турнир Евгении под его руководством.