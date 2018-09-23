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10:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Тарасова: Пусть успокоятся те, кто начинает клеветать на Медведеву

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиянки Евгении Медведевой на турнире Autumn Classic.

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Источник: РИА "Новости"

Двукратная чемпионка мира стала второй, уступив американке Брэди Теннелл.

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После завершения прошлого сезона Медведева приняла решение уйти от российского тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, где тренируется в группе канадского специалиста Брайана Орсера. Это был первый турнир Евгении под его руководством.

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