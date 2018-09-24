Что не так с новыми программами Евгении Медведевой
Она еще не готова к сезону.
Она еще не готова к сезону.
Евгения Медведева открыла соревновательный сезон.
Первым стал турнир Autumn Classic в канадском Оквилле. Это «Челленджер». Обычно состав участников на таких турнирах не самый выдающийся, но в этом году Канаде повезло — обкатать новые программы в реальных условиях здесь решили сразу два призера Олимпийских игр (кроме Медведевой, еще один ученик Брайана Орсера Юдзуру Ханю).
Из соперниц, которые более ли менее соответствуют уровню, в Оквилле выступали американка Брэди Тэннелл (была в призах на олимпийском командном турнире) и японка Вакаба Хигучи (выиграла серебро на ЧМ-2018). Женя в итоге проиграла Тэннелл. В короткой программе не совсем получился тройной лутц, а в произвольной упала с тройного риттбергера и приземлилась на обе ноги после двойного акселя.
Паниковать, конечно, рано. «Челленджеры» никто из топов не воспринимает всерьез. Но вопросы к новым программам Медведевой точно есть.
Аксель не дается Жене с первого взрослого сезона. Срывы случались регулярно: на этапах
После переезда в Канаду ничего не изменилось. Аксель
Еще одна проблема — лутц. В олимпийском сезоне на некоторых этапах
Зато новая расстановка точно успокоит тех, кто жаловался на техническое однообразие программ Медведевой.
Из очевидных перемен — переходы между обязательными элементами или «транзишны». Сложных заходов, выездов и шагов стало заметно меньше, потому программы, особенно произвольная, пока смотрятся тяжело.
Бросаются в глаза вращения — прямо сейчас они недотягивают даже до третьего уровня.
За три взрослых сезона у Медведевой сформировался устойчивый образ. Героиня ее программ — всегда легкая, почти воздушная и очень музыкальная. «Она катается просто шепотом», — исчерпывающая характеристика от Татьяны Тарасовой.
Уезжая в Канаду, Медведева обещала измениться. Она не хотела эксплуатировать прежние образы. Это объяснимо — Женя выросла и хорошо понимает, что больше не может прятаться за ужимками взрослеющего ребенка.
Теперь она готова заигрывать со зрителями и судьями. Отсюда неожиданный выбор музыки — джаз и танго — и достаточно откровенные костюмы. Правда, новые образы пока слишком сложны для восприятия. А от танго в произвольной хочется больше энергии и страсти.
Татьяна Тарасова не сомневается — к главным соревнованиям все будет на уровне.
«Я хорошо вижу прогресс от одного проката к другому. Вся первая половина проката вообще выглядела очень убедительно, а во второй половине если бы ни это падение, она бы получила другие баллы. Но в целом она мне понравилась. Хотя и на прокатах в Москве она выглядела неплохо, но была очень осторожна, а здесь нет, старалась на полную, и была очень выразительна».
«Чувствую себя потрясающе. Эти соревнования стали для меня невероятным опытом. Это первые соревнования для моей новой команды, моих новых тренеров и вообще
Реакция Медведевой на поражение в Канаде удивляет. Работая с Тутберидзе, она редко была так довольна собой даже после побед. Конечно, сказывалось ожидание Пхенчхана, причем не только в олимпийском сезоне.
Золото Игр Медведевой отдали сильно заранее. И это стало реальной проблемой.
Ожидания федерации фигурного катания и болельщиков не всегда добираются до Канады. А в Москве есть надежная защита в лице Татьяны Тарасовой, которая щедро раздает авансы и ни на секунду не сомневается в том, что Женя их оправдает.
Марина Крылова