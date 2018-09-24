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19:03 (мск), источник: Sport24

Что не так с новыми программами Евгении Медведевой

Она еще не готова к сезону.

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Источник: Sport24

Евгения Медведева открыла соревновательный сезон.

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Первым стал турнир Autumn Classic в канадском Оквилле. Это «Челленджер». Обычно состав участников на таких турнирах не самый выдающийся, но в этом году Канаде повезло — обкатать новые программы в реальных условиях здесь решили сразу два призера Олимпийских игр (кроме Медведевой, еще один ученик Брайана Орсера Юдзуру Ханю).

Из соперниц, которые более ли менее соответствуют уровню, в Оквилле выступали американка Брэди Тэннелл (была в призах на олимпийском командном турнире) и японка Вакаба Хигучи (выиграла серебро на ЧМ-2018). Женя в итоге проиграла Тэннелл. В короткой программе не совсем получился тройной лутц, а в произвольной упала с тройного риттбергера и приземлилась на обе ноги после двойного акселя.

Паниковать, конечно, рано. «Челленджеры» никто из топов не воспринимает всерьез. Но вопросы к новым программам Медведевой точно есть.

Техника

Аксель не дается Жене с первого взрослого сезона. Срывы случались регулярно: на этапах Гран-при в Европе и в Америке, на контрольных прокатах перед олимпийским сезоном и даже на важнейшем чемпионате Европы в Москве, когда до Олимпиады оставалось чуть больше месяца.

После переезда в Канаду ничего не изменилось. Аксель по-прежнему портит впечатление от прокатов. Три показа — два степ-аута (ошибка при исполнении — потеря равновесия без падения, касание льда чем-либо, кроме конька, либо приземление на обе ноги).

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще одна проблема — лутц. В олимпийском сезоне на некоторых этапах Гран-при и на чемпионате Европы судьи делали в протоколе отметку про «неясное ребро». Здесь важно понимать: лутц прыгается с внешнего ребра. Это сложно. Чем-то похожий на него флип исполняется с внутреннего ребра. Это немного проще. Медведева прямо перед прыжком часто переходит с внешнего ребра на внутреннее. Получается что-то среднее между флипом и лутцем. На профессиональном жаргоне такой прыжок называют флутцем.

В постановках Глейхенгауза и Авербуха эту ошибку получалось скрыть, в том числе за счет грамотной расстановки элементов. Чаще всего, лутц Женя прыгала максимально близко к борту, в пределах трех метров. Ограничивая таким образом видимость, она могла скрыть неправильное ребро.

Зато новая расстановка точно успокоит тех, кто жаловался на техническое однообразие программ Медведевой. По-настоящему рискованной в этом смысле получилась произвольная, где во второй половине приходится прыгать сразу два каскада «3−3» подряд.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из очевидных перемен — переходы между обязательными элементами или «транзишны». Сложных заходов, выездов и шагов стало заметно меньше, потому программы, особенно произвольная, пока смотрятся тяжело.

Бросаются в глаза вращения — прямо сейчас они недотягивают даже до третьего уровня.

Образы

За три взрослых сезона у Медведевой сформировался устойчивый образ. Героиня ее программ — всегда легкая, почти воздушная и очень музыкальная. «Она катается просто шепотом», — исчерпывающая характеристика от Татьяны Тарасовой.

Уезжая в Канаду, Медведева обещала измениться. Она не хотела эксплуатировать прежние образы. Это объяснимо — Женя выросла и хорошо понимает, что больше не может прятаться за ужимками взрослеющего ребенка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь она готова заигрывать со зрителями и судьями. Отсюда неожиданный выбор музыки — джаз и танго — и достаточно откровенные костюмы. Правда, новые образы пока слишком сложны для восприятия. А от танго в произвольной хочется больше энергии и страсти.

Татьяна Тарасова не сомневается — к главным соревнованиям все будет на уровне.

«Я хорошо вижу прогресс от одного проката к другому. Вся первая половина проката вообще выглядела очень убедительно, а во второй половине если бы ни это падение, она бы получила другие баллы. Но в целом она мне понравилась. Хотя и на прокатах в Москве она выглядела неплохо, но была очень осторожна, а здесь нет, старалась на полную, и была очень выразительна».

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Психология

«Чувствую себя потрясающе. Эти соревнования стали для меня невероятным опытом. Это первые соревнования для моей новой команды, моих новых тренеров и вообще всего-всего нового. Было много ошибок и мест, где я могла бы показать себя лучше, но моя произвольная программа все равно очень хороша».

Реакция Медведевой на поражение в Канаде удивляет. Работая с Тутберидзе, она редко была так довольна собой даже после побед. Конечно, сказывалось ожидание Пхенчхана, причем не только в олимпийском сезоне.

Золото Игр Медведевой отдали сильно заранее. И это стало реальной проблемой.

Прямо сейчас от нее никто ничего не требует. Орсер сразу объяснил: главное — полностью восстановиться после сложного олимпийского сезона.

Ожидания федерации фигурного катания и болельщиков не всегда добираются до Канады. А в Москве есть надежная защита в лице Татьяны Тарасовой, которая щедро раздает авансы и ни на секунду не сомневается в том, что Женя их оправдает.

Марина Крылова

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