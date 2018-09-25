«За четверной прыжок подарили самокат»: в чем феномен Трусовой

Источник: РИА "Новости"

Чем прославилась Трусова

Одной из самых известных учениц Этери Тутберидзе Александре Трусовой всего 14 лет, а она уже навсегда вписала свое имя в историю фигурного катания. Все дело в том, что эта девочка исполняет четверные прыжки — те, что раньше считались исключительной прерогативой мужчин из-за более крепкого телосложения.

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Считалось, что женское тело неспособно раскрутить себя на такое количество оборотов, но миниатюрная Александра разучила один за другим три (!) четверных прыжка, чем перевернула представление мира о фигурном катании и человеческих возможностях в данном виде спорта.

На данный момент в ее арсенале повышенной сложности присутствуют сальхов, тулуп и лутц. Правда, последний элемент Трусова исполнила на соревнованиях только один раз — и то судьи заметили там недокрут и поставили баллы как за тройной. Однако начало положено.

Ранее Александра уже стала первой представительницей прекрасного пола, которой удалось исполнить два четверных прыжка в одном программе (сальхов и тулуп). Кроме того, до нее никто из девушек не делал каскад из четверного и тройного прыжков — россиянка покорила и эту высоту.

Ее лучшая техническая оценка — 92,35. Такую сложность среди одиночниц больше не показывал никто — ни взрослые, ни юниоры.

Та рекордная программа, за которую Трусова получила столь высокую оценку за технику (и уверенно выиграла юниорский чемпионат мира — 2018), сразу начиналась с двух четверных прыжков — тулупа и сальхова.

Пока зрители и судьи пребывали в шоке, девушка уже показывала сложнейший тройной лутц и три каскада из тройных прыжков. Во всем выступлении обнаружился лишь один двойной прыжок — и то неудобный для многих фигуристов аксель, который, например, Евгения Медведева до сих пор исполняет не очень уверенно.

Абсолютно все элементы получили положительную оценку за чистоту исполнения.

Тутберидзе уже признала, что считает Трусову более сильной фигуристкой, чем свою бывшую подопечную Медведеву и даже олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

«С Загитовой мы пытались разучить четверные. Занимались этим за год до Олимпиады, но потом закончили, ведь каждый прыжок — это риск. Даже если спортсменка умеет его делать, все равно это риск. Она должна окрепнуть. Саша крепче. И я считаю, очень важно запрыгать эти прыжки до физиологических изменений, потому что потом девочки стараются удержать то, что наработали. Хотя бы удержать. С Медведевой мы тоже тренировали четверной…» — говорила наставница в интервью НТВ.

Но каким образом девочка из Рязани, которая попала в группу к Тутберидзе всего два года назад, сумела добиться таких умопомрачительных успехов?

Стремление к невыполнимому

«Мне нравится, когда тренеры, распределяя на катке задания, меня причисляют к группе мальчиков», — признавалась Александра в интервью Vogue. Дети.

Ее привлекает повышенная сложность, невыполнимые на первый взгляд вызовы.

«Обычно тренеры просят показать каскад из двух прыжков, из трех, а у Этери Георгиевны прыгаешь столько, сколько сможешь.

Я в Японии (перед финалом юниорского Гран-при. — «Газета.Ru») на разминке прыгнула шесть тройных прыжков.

Она хочет тренироваться с лучшими и знает, с кого стоит брать пример.

«Я сама просилась к Этери Георгиевне, чтобы тренироваться с Женей Медведевой. Она очень много работала и очень-очень хотела победить».

Ее не пугают трудности.

«Я никогда не говорила Этери Георгиевне, что больше не могу. Я буду отбираться в тот год, когда будет Олимпиада, как и все.

И если тогда все будут прыгать четверные, я буду делать пятерные".

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Трудолюбие

«Саша — фанатик. Ни разу такого не было, чтобы мне нужно было ее заставлять, “раздраконивать” на работу, — рассказывала Тутберидзе. — Она сама знает, что ей надо, и идет к цели. В случае Саши нужно тренироваться и молиться, чтобы не подвело здоровье».

«Я планирую и дальше усложняться технически, а также продолжать работу над второй оценкой (за артистизм, связующие элементы, чувство музыки. — “Газета.Ru”)», — заявила Трусова сразу после первого этапа юниорского Гран-при этого сезона, который она выиграла с огромным преимуществом.

У 14-летней звезды — по две тренировки в день, куда входят общая физическая подготовка, занятия на льду, хореография и даже джаз.

Первая тренировка длится три с половиной часа (с 10.00 до 13.30), вторая — «полегче» — два с половиной (с 15.30 до 18.00). При всем при этом Александра успевает понемногу двигаться по школьной программе, занимаясь по вечерам русским, математикой или английским.

При таком отношении к делу сложно рано или поздно не прийти к поставленной цели. Даже если эта цель — переворот в фигурном катании.

Мудрая семья

«За второй четверной прыжок мне подарили электросамокат. За первый — золотую цепочку и сережки с бриллиантами.

А что за третий подарят — не знаю пока, — рассказывала Трусова вскоре после недокрученного четверного лутца.

Родители Александры сумели сохранить в своей дочери здоровую детскую психику вместо того, чтобы лепить из нее робота, которые безостановочно штампует прыжки и до смерти боится не оправдать ожиданий. Безусловно, семья поддерживает талантливую фигуристку, но старается не давить.

«На самом деле я никогда не думала, что фигурное катание для Саши — это всерьез и надолго. Мы привыкли жить сегодняшним днем. Получается — хорошо.

Моя задача помочь, чтобы получалось еще лучше, чтобы Саше было легко, комфортно, чтобы она не чувствовала себя ущемленной из-за того, что много времени тренируется, а летний отдых вместо трех месяцев, как у обычных школьников, ограничивается тремя неделями.

Поэтому мы стараемся за эти три недели так отдохнуть, что кто-то и три месяца не отдыхает. Все идет исключительно от желаний наших детей, — рассказывала мать Александры Светлана в интервью журналу «Мир фигурного катания».

Женщина поведала, что они с мужем решили не отдавать Сашу в спортивный интернат, где она могла бы все время посвящать спорту, поскольку считают, что ребенок должен расти вместе со своей семьей.

«Если и делать, то всем вместе, чтобы всем было радостно.

Муж всегда придерживается мнения, что мы прежде всего воспитываем не чемпионку, а нормального человека — личность.

Спорт, как известно, помогает воспитывать характер, но важнее, чтобы из сына или дочери вырос нормальный человек, с нормальными жизненными ориентирами, — подытожила Светлана.

Отец Трусовой Вячеслав также отметил, что Саша для него в первую очередь — это дочь, которая «очень любит папу», а не спортсменка и чемпионка.