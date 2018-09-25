Призрак Кармен: Загитова начинает сезон с опозданием
Олимпийская чемпионка покажет две программы в Оберстдорфе.
Олимпийская чемпионка покажет две программы в Оберстдорфе.
В четверг в немецком Оберстдорфе откроет свой официальный сезон олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова. Это должно было случиться неделей раньше в Братиславе, но Загитова не смогла туда вылететь из России. Позже выяснилось, что
Турнир в Оберстдорфе возник в календаре Загитовой совершенно неожиданно. Она уже собиралась вылетать в Братиславу, но тут же появилась информация, что олимпийскую чемпионку не выпустили из России. Как сообщил официальный сайт ФФККР, пограничники обратили внимание на ошибки в обязательном разрешении на выезд от родителей.
Загитова даже выложила в сториз в своем инстаграме фотографию с собакой Масару и чемоданами, сопроводив ее надписью «съездила на турнир». Вряд ли теперь такая ситуация еще раз повторится. Во всяком случае, если вдруг планы Загитовой снова резко поменяются, в то же самое объяснение поверить будет сложно.
Какой бы ни была настоящая причина, группа Этери Тутберидзе очень оперативно заявила олимпийскую чемпионку на «Небельхорн Трофи». Организаторы тут же включили ее в состав участников юбилейного, 50-го турнира, хотя дедлайн по заявкам истек почти месяц назад. Участие такой фигуристки повысит статус соревнований и обеспечит полные трибуны.
С чем Загитова покажется в Оберстдорфе, уже понятно. Ее короткая программа поставлена под музыку из мюзикла «Призрак Оперы», а произвольная — «Кармен». Довольно заезженные композиции в фигурном катании, но каждый год
Вероятность того, что Загитова внезапно именно в Германии заменит одну из программ, нулевая. А вот исключать вариант того, что это произойдет после Оберстдорфа, нельзя. Достаточно вспомнить прошлый сезон, когда Медведева после первого официального старта отказалась от произвольной программы Ильи Авербуха и заменила ее на «Анну Каренину» постановки Даниила Глейхенгауза.
Впечатление от программ Загитовой на контрольных прокатах осталось двойственное. Короткая удалась ей лучше, но не оставила уверенности, что Алина точно попала в образ и музыку. Впрочем, это даже не официальный старт, и с каждым новым турниром она будет смотреться все лучше и лучше. А в произвольной была не совсем «Кармен», скорее, ее призрак. Да еще и без платья, лишь в тренировочном костюме.
Стартовавший сезон будет для Загитовой намного сложнее предыдущего по множеству причин.
С Олимпиады прошло полгода, многое изменилось. Не хочу, чтобы
кто-тодумал, что мне вскружило голову или что у меня появилась звездная болезнь. Это не так. Я стараюсь быть обычным человеком.
Четверг, 27 сентября
15.30*. Короткая программа.
Пятница, 28 сентября
17.05. Произвольная программа.
* время московское.