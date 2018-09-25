Призрак Кармен: Загитова начинает сезон с опозданием

Источник: Спорт-Экспресс

В четверг в немецком Оберстдорфе откроет свой официальный сезон олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова. Это должно было случиться неделей раньше в Братиславе, но Загитова не смогла туда вылететь из России. Позже выяснилось, что из-за проблем с документами. Алина начнет сезон, зная, что Евгения Медведева свой первый старт проиграла.

Германия вместо Словакии

Турнир в Оберстдорфе возник в календаре Загитовой совершенно неожиданно. Она уже собиралась вылетать в Братиславу, но тут же появилась информация, что олимпийскую чемпионку не выпустили из России. Как сообщил официальный сайт ФФККР, пограничники обратили внимание на ошибки в обязательном разрешении на выезд от родителей.

Загитова даже выложила в сториз в своем инстаграме фотографию с собакой Масару и чемоданами, сопроводив ее надписью «съездила на турнир». Вряд ли теперь такая ситуация еще раз повторится. Во всяком случае, если вдруг планы Загитовой снова резко поменяются, в то же самое объяснение поверить будет сложно.

Какой бы ни была настоящая причина, группа Этери Тутберидзе очень оперативно заявила олимпийскую чемпионку на «Небельхорн Трофи». Организаторы тут же включили ее в состав участников юбилейного, 50-го турнира, хотя дедлайн по заявкам истек почти месяц назад. Участие такой фигуристки повысит статус соревнований и обеспечит полные трибуны.

«Призрак» и «Кармен»

С чем Загитова покажется в Оберстдорфе, уже понятно. Ее короткая программа поставлена под музыку из мюзикла «Призрак Оперы», а произвольная — «Кармен». Довольно заезженные композиции в фигурном катании, но каждый год кто-то из спортсменов обязательно под них катается. В предстоящем сезоне в сборной России помимо Загитовой «Кармен» выбрали Михаил Коляда и Максим Ковтун.

Вероятность того, что Загитова внезапно именно в Германии заменит одну из программ, нулевая. А вот исключать вариант того, что это произойдет после Оберстдорфа, нельзя. Достаточно вспомнить прошлый сезон, когда Медведева после первого официального старта отказалась от произвольной программы Ильи Авербуха и заменила ее на «Анну Каренину» постановки Даниила Глейхенгауза.

Источник: AFP 2018

Впечатление от программ Загитовой на контрольных прокатах осталось двойственное. Короткая удалась ей лучше, но не оставила уверенности, что Алина точно попала в образ и музыку. Впрочем, это даже не официальный старт, и с каждым новым турниром она будет смотреться все лучше и лучше. А в произвольной была не совсем «Кармен», скорее, ее призрак. Да еще и без платья, лишь в тренировочном костюме.

Бремя славы

Стартовавший сезон будет для Загитовой намного сложнее предыдущего по множеству причин. Во-первых, она выступает в статусе не восходящей звезды, а сильнейшей фигуристки мира. Это будет давить на нее огромным грузом, ведь опускаться ниже определенного уровня нельзя. Хотя Загитова — всего лишь 16-летняя девочка, а не бездушный робот, запрограммированный только на прыжки и победы.

С Олимпиады прошло полгода, многое изменилось. Не хочу, чтобы кто-то думал, что мне вскружило голову или что у меня появилась звездная болезнь. Это не так. Я стараюсь быть обычным человеком.

Во-вторых, она выросла по сравнению с прошлым годом, а это всегда означает смещение центра тяжести, что для фигуристок очень важно. Хотя на последних обрывках видео с тренировочного катка и вне льда Загитова выглядит примерно так же, как и раньше. Татьяна Тарасова в ее отношении точно не может сказать тех же слов, что в отношении Елена Радионовой, которую обвинила в нежелании бороться с лишним весом.

В-третьих, изменились правила, и из-за этого — удобная для Загитовой компоновка программ с насыщенной прыжками второй половиной. Ну и система оценок GOE тоже поменялась. В прошлом сезоне Загитова своими техничными и сложными программами обыграла Медведеву и всех остальных. Исключением стал только чемпионат мира, на который она поехала почти без сил. Как будет на этот раз, покажут чемпионаты России, Европы и мира. Но точно не «Небельхорн Трофи», который может показать только то, как Загитова вживается в новые для нее образы.

Оберстдорф (Германия). Турнир ISU «Небельхорн Трофи»

Женщины. Расписание

Четверг, 27 сентября

15.30*. Короткая программа.

Пятница, 28 сентября

17.05. Произвольная программа.