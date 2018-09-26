«Не смогла бы нормально жить»: Медведева о побеге из России

Источник: РИА "Новости"

Российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в турнире Autumn Classic International («Осенняя классика») в канадском Оквилле и по итогам двух программ завоевала серебряную медаль. Заработав в общей сумме 204,89 балла, россиянка уступила только представительнице США Брэйди Теннел. Американка показала результат 206,41.

Эти соревнования прошли 22 сентября и стали для Медведевой первыми после зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, где 18-летняя фигуристка выиграла две серебряные награды, а также дебютными под руководством ее нового тренера Брайана Орсера.

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По итогам своего выступления российская фигуристка поделилась впечатлениями от нового опыта, а также заявила, что смена тренера и команды стала для нее необходимостью после Олимпиады.

«Для меня главным было желание попробовать что-то совершенно новое. Знаете, бывает иногда состояние, когда хочется поменять в себе абсолютно все. Это состояние у меня возникло сразу после Олимпийских игр. Мне казалось, я не смогу нормально жить, если немедленно себя не поменяю», — рассказала Медведева в интервью РИА «Новости», также отметив, что Торонто стал для нее «новым домом».

Выступление россиянки вызвало бурную реакцию со стороны общественности и любителей фигурного катания. Зрители обратили внимание не только на технику подопечной канадского специалиста, но и на внешний вид спортсменки. Так, на короткую программу она вышла в откровенном темно-синем платье. Как рассказала сама Медведева, часть элементов костюма ей пришлось сшить самой, платье изначально выглядело иначе.

«Тренер Трейси Уилсон отстригала от него юбку прямо в раздевалке. В первоначальном варианте юбка оказалась не просто тяжелой, а тяжеленной — от очень плотной и длинной веревочной бахромы. В фигурном катании не так просто угадать с костюмом, если мастер хорошо не изучил все особенности фигуры спортсмена.

Проблема в том, что моя фигура не слишком стандартна, поэтому платья, которые прекрасно подходят многим другим фигуристкам, на мне не сидят. Кто-то любит тяжелые костюмы, но это точно не мой вариант. Евгения Медведева.

Я люблю, когда костюм плотно сидит на фигуре, но при этом легкий. Поэтому пришлось снять с платья половину камней и половину бахромы", — призналась спортсменка.

Также Медведева подчеркнула, что нынешний вариант ее костюма является далеко не окончательным и будет видоизменен не один раз.

«Хочу успокоить всех, кто в панике успел схватиться за голову: все будет хорошо. А то мнения на тему “Снимите это немедленно!” и до Канады долетают», — призналась фигуристка.

Что касается произвольной программы, то на нее Медведева вышла в ярком красном платье. Его россиянка менять не намерена.

«Оно удобно, очень мне нравится. Возможно, мы захотим сделать какие-то мелкие дополнения: осветлить, затемнить, камней добавить. Но это уже действительно мелочи», — подытожила девушка.

Внимание к Медведевой было приковано не только со стороны российских болельщиков и экспертов, но и канадских коллег 18-летней фигуристки. В их числе оказалась и Меган Дюамель, которая в паре с Эриком Рэдфордом стала двукратной чемпионкой мира и завоевала золото Игр-2018 в командных соревнованиях.

32-летняя спортсменка выразила мнение, что Медведева «стала счастливой», переехав в Канаду.

«Я неплохо знаю Женю как человека, знакома с ее мамой и очень люблю общаться с ними обеими.

Всегда восхищалась тем, как Медведева катается, — с тех самых пор, как она была юниоркой. Сейчас же вижу, как она тренируется в Канаде, и могу сказать, что она выглядит, как абсолютно счастливый человек даже после целого дня тренировок. Меган Дюамель.

На мой взгляд, это куда важнее, чем золотые медали. Понятно, что те изменения, которые сейчас с Медведевой происходят, потребуют довольно большого времени", — цитирует Дюамель РИА «Новости».

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Кроме того, канадская фигуристка встала на защиту Медведевой после того, как на нее обрушилась масса критики после поражения на турнире в Оквилле.

«Люди, которые хотят видеть результат здесь и сейчас, забывают, как мне кажется, о том, что несколько месяцев после Олимпийских игр девочка вообще не каталась. Я знаю это, поскольку мы в апреле выступали в одном шоу. Все, что на тот момент могла делать Женя, — это базовые шаги и базовые же вращения. И даже это доставляло ей видимую сложность. Когда человек столько времени катается без прыжков, вернуться к обычному катанию крайне трудно. Она сделала это. Сделала блестяще — это я говорю, как человек, который наблюдал за ее тренировками», — заявила канадка.

Чемпионка Пхенчхана отметила, что Медведева имела проблемы со здоровьем не только в связи с травмой ноги, но и из-за диеты.

«Когда я разговаривала пару месяцев назад с Женей, она сказала, что многие проблемы со здоровьем начались у нее как раз в связи с тем, что она почти полностью отказалась от мяса и стала есть больше овощей. Возможно, дело было в недостаточно высоком качестве продуктов или в неправильном их балансе, но правильное питание для спортсмена — это точно не пустой звук», — отметила Дюамель, также подчеркнув, что россиянка испытывает определенный стресс на старте сезона.

Одним из основных стартов для россиянки станет выступление в серии Гран-при. Медведева примет участие в двух этапах: в Канаде ( 26—28 октября ) и во Франции ( 23—25 ноября ).