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18:04 (мск), источник: ТАСС

Олимпийская чемпионка Алина Загитова побила мировой рекорд в короткой программе

ТАСС, 27 сентября. Олимпийская чемпионка Игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане россиянка Алина Загитова установила мировой рекорд в короткой программе на предсезонном турнире в Германии.

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Спортсменка получила за свой прокат 79,93 балла и занимает первое место. Второй стала бельгийка Луна Хендрикс (71,50 балла), третьей — японка Маи Михара (70,94). Произвольные прокаты фигуристки представят в пятницу.

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16-летняя Загитова в нынешнем сезоне выступает с короткой программой под музыку из мюзикла «Призрак оперы». На турнире в Оберстдорфе россиянка чисто исполнила каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, двойной аксель и тройной флип.

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Перед стартом сезона Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил значительные изменения в судейской системе в фигурном катании, «обнулив» все установленные ранее мировые рекорды. Предыдущие достижения были признаны историческими — они не будут учитываться на регулярной основе. Исторический рекорд в данном виде программы также принадлежит Загитовой, он был установлен российской спортсменкой на Играх в Южной Корее (82,92).

Предыдущей рекордсменкой (по новым правилам) являлась россиянка Александра Трусова, которая выступает на юниорском уровне. На этапе Гран-при в Литве в начале сентября 14-летняя Трусова, являющаяся единственной фигуристкой, выполняющей три четверных прыжка на соревнованиях, набрала 74,74 балла.

Загитова является чемпионкой Европы, победительницей финала Гран-при прошлого сезона. На Олимпиаде в Пхёнчхане она, помимо личного золота, также стала серебряным призером в командных соревнованиях. В прошлом сезоне, который стал первым для российской фигуристки на взрослом уровне, Загитова одержала победы во всех турнирах, кроме постолимпийского чемпионата мира в Милане. Тогда Загитова допустила несколько падений в произвольной программе и стала пятой.

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