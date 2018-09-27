Дочь Тутберидзе дебютировала на «Гран-при». Получилось неплохо
Дочь знаменитого тренера делает карьеру в фигурном катании.
Дочь знаменитого тренера делает карьеру в фигурном катании.
Танцевальный дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин занимает третье место после короткой программы на этапе юниорского «Гран-при» в чешской Остраве. Результат примечателен тем, что 15-летняя Дэвис — дочь знаменитого российского тренера Этери Тутберидзе.
Несколько лет назад, когда Тутберидзе после успехов Юлии Липницкой и Евгении Медведевой и резкого взлета их популярности стала едва ли не самым известным тренером страны, СМИ начали внимательно изучать ее биографию. И история Дэвис — небанальная и трогательная сама по себе — стала достоянием публики.
Диана родилась в январе 2003 года в США — в ее профайле на сайте ISU указано, что в
Едва ли не главное, что интересовало журналистов в этой теме — кто же отец Дианы? Официальная версия — это американец по фамилии Дэвис, с которым Тутберидзе рассталась после того, как решила вернуться в Россию.
Однако широко распространен следующий слух — мол, это Сергей Буянов, муж другого известного тренера Елены Буяновой (Водорезовой), приведшей к победе на Олимпиаде-2014 в Сочи Аделину Сотникову. Якобы они познакомились в Москве на катке, когда Тутберидзе прилетала в Россию навестить родителей. А мистер Дэвис — вымышленный персонаж. Впрочем, верить этому или нет — личное дело каждого. Официально данную информацию Тутберидзе не комментировала.
С двух лет Диана страдает сенсоневральной тугоухостью третьей степени. Она слышит только отдельные и хорошо знакомые слова. Заболевание развилось вследствие врачебной ошибки. Девушка с ранних лет посещает специализированную школу.
«Я должна сделать все, чтобы она выросла адаптированным к жизни человеком. Хочу, чтобы она была счастлива, не чувствовала себя человеком с ограниченными возможностями. Все ругают современных детей за то, что они так много времени проводят в соцсетях. А для нас гаджеты — это спасение. То, что люди стали меньше общаться вживую, а больше переписываются, для нее — спасение», — говорила Тутберидзе в интервью «Матч ТВ».
На коньки Диана встала примерно тогда же, когда научилась ходить, а с шести лет занималась на катке «Хрустальный» в школе «Самбо-70» — там же, где работает ее мать. Начинала как одиночница — это обычное явление в фигурном катании, специализация появляется только в подростковом возрасте. Определенные успехи у Дианы были — например, 6-е место на первенстве России в сезоне-2013/14, 3-е место на соревнованиях на призы президента ФФКК Москвы в 2015 году. В 2016 году девочка получила звание мастера спорта.
После чего довольно неожиданно перешла в танцы на льду.
«Это мое решение. Дианка совсем не хотела. Она все умеет как одиночница, все прыжки знает. Но у людей с ее диагнозом другая координация. Им сложнее. Любое падение может закончиться серьезной травмой, а этого я себе никогда не смогу простить», — говорила Тутберидзе.
Сначала ее партнером стал Денис Пичужкин — еще один бывший одиночник, занимавшийся в группе Тутберидзе. Но спустя несколько месяцев дуэт распался, так и не выступив ни на одних соревнованиях.
«Я отдала ее в танцы, но правила этого вида для меня… чужое. Я попросила Александра Жулина посмотреть мою дочь, он ответил: «Это как деньги в долг у друга брать». Тренер, который возьмет мою дочь, будет нести ответственность. Я же тоже буду следить. Подсказывать. Пока я не нашла «жертву», — рассказывала Тутберидзе на
В итоге «жертва» нашлась. Диана встала в пару с Федором Варламовым, а их тренером стал Денис Самохин,
Но перед началом этого сезона в карьере Дэвис вновь произошли перемены — ее новым партнером стал 19-летний Глеб Смолкин. Глеб — сын популярного актера театра и кино Бориса Смолкина, широко известного публике по роли дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня», он же озвучивал магистра Йоду в русском переводе последних эпизодов «Звездных войн».
«В шесть лет мы отдали Глеба на фигурное катание. Сын долго был одиночником, в двенадцать уже получил звание кандидата в мастера спорта. В пятнадцать решил покончить с коньками, захотел стать футболистом, играл за петербургский “Локомотив”. Но все же вернулся — теперь уже в парные танцы», — рассказывал Смолкин в интервью журналу «Караван историй».
Тренируют пару Светлана Алексеева, Елена Кустарова и Ольга Рябинина. Дебют получился неплохим — 3-е место на состоявшемся в начале сентября открытом первенстве Москвы. Теперь — вполне неплохое продолжение, хотя окончательные выводы можно будет делать только после произвольной программы.