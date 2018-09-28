Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Сент-Этьен
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Райо Вальекано
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Герта0
Бавария0
Хоккей. КХЛ
3-й период
СКА2
Авангард2
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Мн4
Сибирь1
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь3
Салават Юлаев2
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс3
Амур1
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик1
Адмирал2
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН3
Куньлунь2
Футбол. Зарубежный
19:00
Карпаты1
Шахтер Д6
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург0
ЦСКА1
Все события
Фоторепортажи
12В Лондоне прошла церемония вручения наград ФИФА
10«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче с восемью голами
21:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Ученик Плющенко исполнил уникальные прыжки и вошел в историю

Россиянин Артур Дмитриев впервые в истории фигурного катания исполнил на соревнованиях каскад из тройных лутца и флипа. Видео появилось на YouTube-канале Epic Skating Live.

Наверх

В рамках программы Дмитриев сделал каскад тройной лутц — тройной флип. Базовая оценка этого элемента составляет 11,20 балла. Россиянин справился с каскадом и получил надбавку в 0,24 балла.

Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам короткой программы на турнире серии «Челленджер» в Оберстдорфе Дмитриев занимает второе место, набрав 81,06 балла. Лидирует канадец Киган Мессинг, в активе которого 90.63 балла.

В межсезонье Дмитриев перешел в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

 Светлана Хоркина сравнила жизнь в России и США
Чемпионка UFC объявила о помолвке с девушкой-бойцом
ЦСКА победил «Оренбург» в матче РПЛ за 5 дней до игры с «Реалом»
Сменившая Россию на Украину биатлонистка объяснила свое решение
Алина Загитова стала абсолютной мировой рекордсменкой
Адвокаты Криштиану Роналду подадут в суд на немецкий журнал
Президент Хорватии: Путин в финале ЧМ чуть больше болел за нас
Александр Головин прошел «обряд посвящения» в «Монако» (видео)
Орлов: «Спартак» и в чемпионский сезон играл так же, как сейчас
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь