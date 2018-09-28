Ученик Плющенко исполнил уникальные прыжки и вошел в историю
Россиянин Артур Дмитриев впервые в истории фигурного катания исполнил на соревнованиях каскад из тройных лутца и флипа. Видео появилось на
Россиянин Артур Дмитриев впервые в истории фигурного катания исполнил на соревнованиях каскад из тройных лутца и флипа. Видео появилось на
В рамках программы Дмитриев сделал каскад тройной лутц — тройной флип. Базовая оценка этого элемента составляет 11,20 балла. Россиянин справился с каскадом и получил надбавку в 0,24 балла.
По итогам короткой программы на турнире серии «Челленджер» в Оберстдорфе Дмитриев занимает второе место, набрав 81,06 балла. Лидирует канадец Киган Мессинг, в активе которого 90.63 балла.
В межсезонье Дмитриев перешел в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.