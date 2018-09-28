У Медведевой нет шансов против Загитовой? Год назад все было наоборот

Источник: Спорт-Экспресс

Алина Загитова блестяще выступила на турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе — она выиграла и короткую, и произвольную программы, установив в каждой мировой рекорд, а также показала высшее достижение и по сумме баллов. И сейчас неизбежно начнется сравнение с Евгенией Медведевой — ее основной конкуренткой в прошлом сезоне, чье соперничество стало украшением Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Тем более что двукратная чемпионка мира на своем первом в сезоне старте — Autumn Classic International неделю назад в Канаде — откаталась далеко не так здорово, допустив несколько ошибок как в короткой, так и в произвольной программе и уступив первое место американке Брэди Теннелл.

Пока Медведева — аутсайдер

Не сравнивать их невозможно — слишком велико искушение. История Загитовой и Медведевой вышла далеко за рамки просто спорта. Тем более что в ней есть еще и третий участник — Этери Тутберидзе, их бывший общий тренер, от которого Медведева ушла весной, перебравшись в Канаду к Брайану Орсеру. Да и чем еще заниматься болельщикам в ожидании следующих турниров, как не обсуждать увиденное в исполнении двух суперзвезд?

И тут, конечно, Загитова и ее фан-база сейчас на коне. После катастрофы на мартовском чемпионате мира в Милане и откровенно сырых контрольных прокатов она выглядела просто здорово, особенно для конца сентября, когда до основных турниров сезона еще масса времени. Весь прыжковый арсенал Загитовой при ней — в том числе фирменный убойный каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, которым она открывает вторую половину программы.

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На этом фоне Медведева с ее проблемами на двойном акселе — сразу два степ-аута, в короткой и произвольной программах, — и падением на тройном риттбергере, чего с ней, кажется, отродясь не случалось, кажется аутсайдером в новом раунде их противостояния.

Тем более что на данный момент Загитова превосходит Медведеву по базовой технической стоимости программ — 33,23 против 32,05 в короткой и 64,94 против 58,75 в произвольной. Да еще и баллы за компоненты Алина получает сейчас поистине чемпионскую — сегодня ни один из пяти составных элементов не был оценен ниже 9,20. Тогда как Медведева в Канаде получила неожиданно низкие для себя баллы — все ниже 9, что для фигуристки ее статуса просто ну очень мало.

Дождаться Ванкувера

С другой стороны, делать выводы на основании одного, по сути, разминочного турнира, — слишком опрометчивое занятие.

Во-первых, Медведева находится в начале абсолютно нового отрезка карьеры, конечная цель которого — победа на Олимпиаде-2022 в Пекине. И этот сезон для нее во-многом переходный. К тому же и она, и Орсер сразу заявили, что готовы жертвовать промежуточными турнирами ради конечного результата. А как идти к цели, канадский тренер знает — из забавного экзота из Испании Хавьера Фернандеса он сделал двукратного чемпиона мира.

Во-вторых, несмотря на неудачный результат, многие специалисты отметили позитивные сдвиги в катании Медведевой. «Видно, что Женя катается на большой скорости, а увеличение скорости на прыжках всегда ведет к ошибкам. Тем более идет ее становление. Я вижу, в каких аспектах она прибавила, не только в скольжении, и скорости, но и в выразительности. Я уверена, что все придет в норму, и она будет идти вверх. И так они идут очень большими шагами», — сказала, например, легендарный тренер Татьяна Тарасова.

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В-третьих, год назад явным фаворитом в сезон вступала Медведева. И, если говорить о первых стартах сезона, то именно она выглядела ярче. Евгения выиграла Ondrej Nepela Trophy в Братиславе, заработав 226,72 балла. Загитова победила на Lombardia Trophy, но с куда более скромным результатом — 218,46, завалив при этом короткую программу. Что было дальше и чем все закончилось, все прекрасно знают.