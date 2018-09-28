У Медведевой нет шансов против Загитовой? Год назад все было наоборот
Пока олимпийская чемпионка впечатлила намного больше.
Пока олимпийская чемпионка впечатлила намного больше.
Алина Загитова блестяще выступила на турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе — она выиграла и короткую, и произвольную программы, установив в каждой мировой рекорд, а также показала высшее достижение и по сумме баллов. И сейчас неизбежно начнется сравнение с Евгенией Медведевой — ее основной конкуренткой в прошлом сезоне, чье соперничество стало украшением Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Тем более что двукратная чемпионка мира на своем первом в сезоне старте — Autumn Classic International неделю назад в Канаде — откаталась далеко не так здорово, допустив несколько ошибок как в короткой, так и в произвольной программе и уступив первое место американке Брэди Теннелл.
Не сравнивать их невозможно — слишком велико искушение. История Загитовой и Медведевой вышла далеко за рамки просто спорта. Тем более что в ней есть еще и третий участник — Этери Тутберидзе, их бывший общий тренер, от которого Медведева ушла весной, перебравшись в Канаду к Брайану Орсеру. Да и чем еще заниматься болельщикам в ожидании следующих турниров, как не обсуждать увиденное в исполнении двух суперзвезд?
И тут, конечно, Загитова и ее
Тем более что на данный момент Загитова превосходит Медведеву по базовой технической стоимости программ — 33,23 против 32,05 в короткой и 64,94 против 58,75 в произвольной. Да еще и баллы за компоненты Алина получает сейчас поистине чемпионскую — сегодня ни один из пяти составных элементов не был оценен ниже 9,20. Тогда как Медведева в Канаде получила неожиданно низкие для себя баллы — все ниже 9, что для фигуристки ее статуса просто ну очень мало.
С другой стороны, делать выводы на основании одного, по сути, разминочного турнира, — слишком опрометчивое занятие.
Сейчас Загитова на коне, но давайте подождем финала «Гран-при» в начале декабря в Ванкувере — именно там, вполне вероятно, случится их первая очная встреча с Медведевой в этом сезоне.