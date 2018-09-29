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13:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Загитова прокомментировала первую победу в сезоне

Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала свое выступление на турнире Nebelhorn Trophy в Германии. Ее слова приводятся на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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Источник: РИА "Новости"

«Выступление оцениваю хорошо, но всегда есть куда стремиться, потому что ни одно выступление не может быть идеальным, случаются помарки, недочеты. Нужно более раскрепощено кататься. Думаю, со временем это придет», — заявила Загитова.

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По словам фигуристки, в новом сезоне она постарается показывать уверенное катание. «Для меня это самое главное. И, конечно, больше тренироваться, потому что чем больше тренируешься, тем выше результат. И, безусловно, слушать своих тренеров. Сейчас для меня главное — чисто катать программы. О четверных прыжках я подумаю», — отметила она.

28 сентября Загитова выиграла турнир Nebelhorn Trophy и установила мировые рекорды в короткой, произвольной программе и по сумме прокатов.

В следующий раз фигуристка выступит на турнире Japan Open, который пройдет 6 октября в японской Сайтаме.

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