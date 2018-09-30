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11:57 (мск), источник: Газета.Ру

Уничтожить Медведеву: Загитова нацелилась на четверные

Обладательница золота Олимпиады в Корее Алина Загитова пообещала подумать над тем, чтобы начать исполнять четверные прыжки. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева подобные элементы пока не изучает из-за запрета канадского тренера Брайана Орсера. «Газета.Ru» разбиралась, действительно нужны ли лидерам женского фигурного катания полеты в четыре оборота или наступающих на пятки юниорок можно обыграть и без них?

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Источник: Reuters

Российская фигуристка Алина Загитова не исключает, что в будущем сможет выполнять прыжки в четыре оборота на соревнованиях. После безоговорочной победы на турнире Nebelhorn Trophy, который проходил в немецком Оберстдорфе, спортсменку спросили, планирует ли она усложнять свою программу четверными прыжками или тройным акселем.

«Сейчас для меня главное — чисто катать программы. О четверных прыжках я подумаю», — отметила олимпийская чемпионка Пхенчхана.

Четверной прыжок в женском одиночном катании был впервые выполнен в 2002 году, когда японка Мики Андо исполнила сальхов в четыре оборота в финале юниорского Гран-при. Спортсменка на протяжении нескольких лет вставляла этот элемент в свои программы, однако прыжок получался не всегда.

Во время загрузки произошла ошибка.

Нововведение японки не прижилось. Конкуренция в женском катании тогда была не столь высока, и фигуристки предпочитали не рисковать. В прошлом сезоне ученица Этери Тутберидзе Александра Трусова превзошла Андо — россиянке в 13-летнем возрасте удались четверные сальхов и тулуп в финале чемпионата мира среди юниоров .

Уже в этом сезоне на этапе юниорского Гран-при в Литве Трусова исполнила лутц в четыре оборота (самые сложный и дорогой прыжок после акселя. — «Газета.Ru»). Тем не менее, арбитры элемент не засчитали, посчитав, что прыжок не был докручен и пока четверной лутц пока не считается выполненным женщинами. Но это всего лишь вопрос времени.

Трусова спокойно выполняет элемент на тренировках. Равно как и еще одна ученица Тутберидзе — 14-летняя Анна Щербакова.

Девушка могла вписать свое имя в историю спустя неделю после недокрута Трусовой, однако упала с прыжка на этапе ЮГП в Канаде. Хотя на разминке четверной лутц в исполнении Щербаковой был безукоризнен.

Видео: Вконтакте

Успехи Трусовой и Щербаковой, которые уже в следующем году смогут выступать на взрослом уровне, заставляют нынешних прим фигурного катания всерьез думать о включении четверных.

Однако, если сравнить баллы Загитовой и Трусовой на первых стартах сезона, то олимпийская чемпионка все равно остается в выигрыше. На Nebelhorn Trophy Алина набрала 238.43 балла (без четверных), Александра на этапе ЮГП в Литве — 221.44 (c четверным лутцем, четверным тулупом и каскадом четверной тулуп + тройной тулуп).

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Объяснить это легко. Базовая стоимость элементов Трусовой в произвольной программе, где, в отличие от короткой, разрешены четверные, почти на 15 баллов дороже, чем у Загитовой. Однако недокрут лутца и падение с четверного тулупа заметно ударили по позиции младшей ученицы Тутберидзе.

Кроме того, у Загитовой гораздо выше вторая оценка — за компоненты, которая присуждается за артистизм, соответствие музыке, построение программы, владение коньком и связки между элементами.

И пока очевидно, что первая заочная победа Алины не является доказательством ее превосходства в дальнейшем — юной партнерше по тренировкам у Тутберидзе свои проблемные места подтянуть будет проще.

Но пока спортсменки выступают в разных возрастных категориях. Их очная встреча состоится только на чемпионате России, где спортсмены выступают с 14 лет. Однако на чемпионат мира и Европы даже в случае попадания в призы национального первенства Трусова в этом сезоне поехать не сможет.

И основной конкуренткой Загитовой будет переехавшая летом в канадский город Торонто Евгения Медведева. После ухода от Тутберидзе к местному специалисту Брайану Орсеру спортсменка неудачно стартовала в новом сезоне, заняв лишь второе место на турнире Autumn Classic International 2018.

Медведева набрала лишь 204.89 балла, что на 35 меньше, чем у Загитовой. Фигуристка в начале сентября объясняла, что вместо сиюминутного результата, она выбрала планомерное развитие и катание в течение долгих лет. Как и Алина, Евгения не исключает четверные прыжки в произвольной программе. Однако пока канадский тренер к сложным элементам свою спортсменку не подпускает.

«Фигурное катание всегда шло вперед. Оно всегда двигалось. Сейчас опять скачок происходит, и это нормально.

Да, девочки могут делать четверные: они пошли и попробовали — могут? Могут. Себя совершенствовать я тоже собираюсь. Я не прыгаю четверной сальхов, мне Брайан не разрешает пока, потому что тело нужно сделать сильнее. В планах, возможно, есть", — цитирует Медведеву Первый канал.

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Однако есть и те, кто к четверным прыжкам относится скептически. В их числе и олимпийская чемпионка Сочи-2014 в женском одиночном катании Аделина Сотникова.

«В первую очередь это травмоопасное занятие для самих спортсменов.

По сути, сегодня эти прыжки исполняют дети, которые даже не начали расти. Маленькие, худые и юркие девчонки делают все на автомате, но с годами их тела начнут меняться.

Теоретически исходные физические данные позволяют прыгать и пять оборотов, но с возрастом проблем не избежать.

Я сужу по собственному примеру: после Олимпиады немного поправилась и просто перестала чувствовать собственное тело. Привыкать и учиться заново — тяжело и долго.
Аделина Сотникова

В детстве тренеры давали мне усложненные программы, но, попробовав их, я впоследствии отказалась. Нужны железные нервы и стальной характер для подобных прыжков", — цитирует Сотникову RT.

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Спортсменка добавила, что на Играх-2022 в Пекине четверные точно не будет делать фигуристка старше 16 лет. Владеющей тремя прыжками в четыре оборота Трусовой на тот момент будет уже 17.

«Я за то, чтобы при просмотре соревнований зритель имел возможность насладиться катанием. И не только зритель, но и сам спортсмен. Четверной прыжок накладывает нюансы на исполнение. Ты едешь по катку, как машина, начинаешь загружать в себе свои следующие действия.

Безусловно, фигурное катание, как и другие виды спорта, активно развивается, и я не исключаю, что на следующей Олимпиаде кто-то будет прыгать четверные, однако это точно будет спортсменка не старше 16 лет, — заключила олимпийская чемпионка.

До того, чтобы проверить прогноз Сотниковой, необходимо подождать три с половиной года. Чтобы не терять времени зря, можно понаблюдать за соревнованиями в женском фигурном катании, где уже несколько лет моду диктуют россиянки — как четверными, так и без.

Константин Лесик

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