Из пустоты к Загитовой: как женское катание сделало прыжок

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В фигурном катании, как и во многих видах спорта, изначально проводились соревнования только среди мужчин. Чуть позднее к ним добавились турниры пар и лишь потом — женское одиночное катание.

Женщины получили право принять участие в чемпионате мира только десять лет спустя после мужчин (в 1906 году, тогда как представители сильного пола соревновались каждый сезон, начиная с 1896-го), а до этого могли кататься только в составе пар, состоящих из мужчины и женщины или двух женщин.

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Из-за этого развитие женского одиночного катания несколько отставало от мужского и парного.

Точно по такому же пути оно пошло и в СССР с тем отягчающим обстоятельством, что из-за масштабных исторических потрясений, которые пережила страна в начале XX века, развитие этого вида спорта в целом начало немного отставать от общемирового, что повлекло за собой еще большую задержку в прогрессе женского катания — наименее продвинутого из всех.

Красивые пируэты на льду под музыку духового оркестра — не тот вид спорта, которым люди идут заниматься в пору гражданской войны.

Стоило государству немного прийти в себя после Октябрьской революции, как начали создаваться секции по фигурному катанию и проводиться первые чемпионаты Москвы и Ленинграда, а в 1924 году состоялось первенство СССР. Одиночниц на нем не было — только мужчины и пары.

Помимо общего отставания фигурного катания в стране, здесь могли сыграть роль и социальные причины: многие мужчины погибли на Первой мировой войне и в пылу Октябрьской революции, и прекрасному полу в ту пору пришлось взять на себя бремя лидерства — и дома, и у станка.

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Красивые пируэты на льду под музыку духового оркестра — не тот вид спорта, которым люди идут заниматься в таких обстоятельствах.

Тем временем на мировой арене уже феерила норвежка Соня Хени, которая выигрывала подряд все чемпионаты мира и Европы, а также каждую Олимпиаду в период с 1927 по 1936 год.

В 1930-х женщины уже начали вовсю показывать двойные прыжки, а затем развитие фигурного катания затормозила Вторая мировая война. За это время отставание наверстали американские и канадские спортсменки, которые не сразу увлеклись этим видом спорта, и в 1950-х тон уже задавали именно они.

Российские одиночницы по-прежнему молчали.

Зато более продвинутые мужчины и пары вступили в серьезную борьбу с 1960-х годов, как только страна более-менее наверстала потерянное во время Великой Отечественной войны и сосредоточилась на подготовке высококвалифицированных спортивных кадров. Стоило советским фигуристам начать регулярно участвовать в международных соревнованиях (с 1961 года), как тут же посыпался ворох наград.

В парном катании СССР, а потом и Россия непрерывно завоевывали золотые медали на Олимпийских играх с 1964-го по 2006 год.

В соревнованиях мужчин, наконец, была добыта первая медаль с 1903 года — Сергей Четверухин завоевал бронзу чемпионата мира в 1971-м. Впоследствии советские спортсмены регулярно брали медали мирового первенства, а в 1990-х наконец пришли и победы на Олимпиадах — постарались Алексей Урманов, Илья Кулик, Евгений Плющенко и Алексей Ягудин.

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Любопытно, что даже танцы на льду, включенные в программу чемпионатов мира и Европы только в 1952 году, легко влились в советскую систему фигурного катания и принесли стране немало медалей, в том числе олимпийских.

А что же женщины? Первый серьезный успех пришел к нам только в 1980-х годах — Кира Иванова, освоившая три разных тройных прыжка, завоевала бронзу на Олимпийских играх — 1984 в Сараево и серебро на чемпионате мира — 1985 в Токио.

До этого главной сенсацией женского одиночного катания в СССР оставалась Елена Водорезова, которая заняла седьмое место на чемпионате мира — 1977, но при этом выиграла произвольную программу.

Однако время шло, менялись условия жизни, менялось отношение женщин к спорту и спорта — к женщинам.

В 1990-х годах появились Мария Бутырская (не завоевала ни одной медали Игр, но победила на чемпионате мира) и Ирина Слуцкая (две победы на мировом первенстве и серебро и бронза Олимпиады).

Однако это были лишь первые ласточки. Спустя несколько лет после ухода Слуцкой наступила полноценная эра доминирования российских фигуристок.

Отечественная школа женского одиночного катания путем долгой эволюции наконец догнала пары и мужчин — и ее уже было не остановить.

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Всех поразила Юлия Липницкая, получившая золотую медаль в командном турнире Сочи-2014. Вскоре все испытали повторный шок, когда на тех же Играх Аделина Сотникова стала первой россиянкой, завоевавшей золото в индивидуальном турнире среди женщин.

А потом все уже привыкли к победам. Анна Погорилая, Елена Радионова, Елизавета Туктамышева промелькнули блеском своих медалей перед глазами, а потом всех разом затмила Евгения Медведева, а ее саму — Алина Загитова. Россия сейчас штампует чемпионок-одиночниц, как когда-то штамповала пары и мужчин.

И если другие виды фигурного катания, традиционно более успешные в России, всерьез пострадали из-за «утечки востребованных тренерских мозгов» за океан в непростые 90-е и 2000-е года, то специалистов по женскому одиночному катанию никто особенно не переманивал. А из тех, кто уезжал, как Этери Тутберидзе, многие вернулись и теперь трудятся у себя на родине, обеспечивая непрерывный поток чемпионок.

Настанет ли этому когда-нибудь конец? Вполне возможно. Всегда может поменяться политическая ситуация, и тренерские кадры (на этот раз по части одиночниц в особенности) массово отправятся за границу. Или просто кончится чемпионский «материал» — родится поколение без сверхспособностей.

Однако накопленные знания и поставленные техники у российских специалистов уже не отнимешь. И хочется верить, что женское катание всегда можно будет восстановить, что бы ни ждало его в будущем.