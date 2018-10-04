Фигуристка Сотникова надеется на быструю поимку злоумышленника, ограбившего ее салон

«Меня не было на месте во время инцидента, я узнала о произошедшем от моей мамы, поначалу она вообще не хотела мне рассказывать об этом. Человек зашел в салон, искал меня, потом забрал лаки. Честно говоря, все это очень неприятно — если он сумасшедший, то никто не знает, чего он от меня хотел и что у него в голове. Я не являюсь настолько известной личностью, чтобы люди себя так вели», — сказала Сотникова.