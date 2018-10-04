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01:10 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Сотникова надеется на быструю поимку злоумышленника, ограбившего ее салон

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Аделина Сотникова надеется, что сотрудники полиции быстро поймают злоумышленника, ворвавшегося в среду в ее студию маникюра в центре Москвы. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе главка МВД по Москве, около 19:00 мск неизвестный мужчина зашел в салон красоты, расположенный по адресу: Пресненский вал, дом 8.

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Злоумышленник распылил газ из баллончика и похитил часть косметической продукции из салона, после чего скрылся.

«Меня не было на месте во время инцидента, я узнала о произошедшем от моей мамы, поначалу она вообще не хотела мне рассказывать об этом. Человек зашел в салон, искал меня, потом забрал лаки. Честно говоря, все это очень неприятно — если он сумасшедший, то никто не знает, чего он от меня хотел и что у него в голове. Я не являюсь настолько известной личностью, чтобы люди себя так вели», — сказала Сотникова.

«Не знаю, чем я вызвала такое поведение. Может, не добавила в друзья в социальной сети? Во всяком случае раньше со мной подобного не происходило. Надеюсь, что полиция найдет этого человека до того момента, когда ему еще раз вздумается меня искать», — сказала спортсменка.

Сотникова — первая в российской и советской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании. Спортсменка является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы, четырехкратной чемпионкой России. В настоящий момент фигуристка взяла паузу в спортивной карьере.

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