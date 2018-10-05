«Он сумасшедший!»: Сотникову ограбил фанат

Источник: РИА "Новости"

Чемпионка зимних Олимпийских игр — 2014 в Сочи Аделина Сотникова стала жертвой ограбления. 22 сентября неизвестный проник в маникюрный салон, который принадлежит российской фигуристке, и распылил по залу газ из баллончика.

По информации правоохранительных органов, злоумышленник украл часть косметической продукции.

«Около 19:00 мск неизвестный мужчина зашел в салон красоты, распылил газ из баллончика и похитил часть косметической продукции из салона, после чего скрылся», — приводит ТАСС сообщение пресс- службы главка МВД по Москве.

По информации ряда СМИ, в результате ограбления пострадал охранник заведения. Отмечается, что преступник брызнул сотруднику салона газом в лицо.

Самой Сотниковой в этот момент в маникюрном салоне не было, однако есть вероятность, что целью злоумышленника была именно фигуристка.

В нападавшем спортсменка подозревает одного из своих поклонников, который преследует ее на протяжении долгого времени.

«Меня в салоне не было. Слава богу! Человек зашел и сначала искал меня. Что ему от меня было надо, никто не знает. Сама все узнала сначала от СМИ, думала, что утка. Потом мама подтвердила. Что за день?!» — написала Сотникова у себя в инстаграме.

После того как полиция приняла заявление о краже, правоохранительные органы начали поиски злоумышленника. Сама Сотникова выразила обеспокоенность по данному поводу.

«Не знаю, чем я вызвала такое поведение. Может, не добавила в друзья в социальной сети? Во всяком случае раньше со мной подобного не происходило. Надеюсь, что полиция найдет этого человека до того момента, когда ему еще раз вздумается меня искать, — цитирует фигуристку ТАСС.

Среди косметической продукции, которую похитил неизвестный, оказалось несколько упаковок лака. По словам Сотниковой, грабитель может страдать психическими заболеваниями.

«Честно говоря, все это очень неприятно — если он сумасшедший, то никто не знает, чего он от меня хотел и что у него в голове. Я не являюсь настолько известной личностью, чтобы люди себя так вели», — заключила 22-летняя спортсменка.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BoY5Ed5Hjmw/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Adelina Sotnikova ⛸ (@adelina_sotnikova14)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-01T11:32:28+00:00">1 Окт 2018 в 4:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщает «Московский комсомолец», предполагаемый преступник уже задержан. Подозреваемым оказался 27-летний москвич. В его отношении будет возбуждено уголовное дело по факту кражи. Ущерб оценивается в 26 тысяч рублей.

Что касается медийности Сотниковой, то после завоевания золотой медали на Олимпийских играх — 2014 в Сочи она стала весьма популярной. Так, спортсменка недавно призналась, что несмотря на длительную паузу в выступлениях, поклонники фигурного катания все равно узнают ее на улицах Москвы.

«У меня не так много возможностей и свободного времени для того, чтобы просто с друзьями “выйти в люди”. Правда, месяца два назад выдалась возможность погулять с подругой по центру столицы. Возле ГУМа ко мне подбежали две девочки и попросили сделать фото. Если честно, вначале подумала, что они просят меня сфотографировать их, но выяснилось, что они узнали меня и хотят сделать совместный снимок. Приятно, когда люди помнят и узнают», — приводит слова Сотниковой RT.

При этом сама 22-летняя россиянка активно выступает в различных телепрограммах, дает интервью, а также посещает, например, футбольные матчи.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BoXWRECHVpQ/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BoXWRECHVpQ/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BoXWRECHVpQ/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Adelina Sotnikova ⛸ (@adelina_sotnikova14)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-30T21:09:07+00:00">30 Сен 2018 в 2:09 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сейчас активно занимаюсь сквошем. Меня снова стали приглашать на телевидение, брать интервью, оказывать внимание. Ощущения такие, будто снова вернулась в 2014», — отметила Сотникова.

Примечательно, что в фигурном катании спортсменка в последние годы успехами не радует.

После триумфа на Играх в Сочи она пропустила два года из-за травм, а затем несколько раз выступила в различных ледовых шоу.

В конце августа этого года Сотникова заявила, что из-за ряда проблем пропустит новый сезон.

«По определенным обстоятельствам я этот сезон точно пропущу. Я понимаю, какой сейчас состав девочек, какие технические сложности. Выходя на лед, я не хочу проигрывать, статус есть статус. Выходить и опять быть, как на чемпионате России, шестой, чтобы уничтожить себя изнутри, не очень хочется», — заявила фигуристка, отметив, что испытывает трудности с психологией и физической формой.

Выходить и опять быть, как на чемпионате России, шестой, чтобы уничтожить себя изнутри, не очень хочется. Аделина Сотникова