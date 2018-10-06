Липницкая и Сотникова выступят в шоу Плющенко «Щелкунчик»

Шоу пройдёт со 2 по 8 января 2019 года в Санкт-Петербурге, сообщила в «Инстаграме» музыкальный продюсер Плющенко Яна Рудковская.

20-летняя Липницкая, являющаяся самой юной победительницей чемпионатов Европы за всю историю фигурного катания, завершила карьеру в 2017 году.

22-летняя Сотникова не объявляла об уходе из профессионального спорта, однако не выходила на лёд с чемпионата России-2016. Спортсменка известна тем, что уже в 13 лет исполняла два чрезвычайно сложных каскада в одной программе: тройной лутц — тройной риттбергер и тройной сальхов — тройной риттбергер.