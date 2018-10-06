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17:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Загитова продолжает бить рекорды. Равных ей сейчас нет

16-летняя фигуристка обновила мировой рекорд по баллам за произвольную программу на коммерческом турнире Japan Оpen.

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Источник: Спорт-Экспресс

Когда после неудачно исполненной произвольной программы на сентябрьских контрольных проката в Москве Алина Загитова со слезами на глазах рассказывала о сложностях возвращения к тренировкам после олимпийского сезона, за нее стало тревожно. Мало ли в России талантливых фигуристок, которых захватили в свой плен проблемы взросления, да так до конца и не отпустили? Однако меньше чем за три недели (с учетом пропущенного из-за проблем с документами Ondrej Nepela Trophy) с олимпийской чемпионкой произошло самое настоящее преображение. Сначала — два отличных проката — и короткой, и произвольной программы — на турнире в Оберстдорфе, теперь — классное выступление в Саитаме. Неудача на миланском чемпионате мира в конце прошлого сезона теперь точно стала забытой и перевернутой страницей.

Выжившая

Но даже больше соревновательных программ фурор на турнирев Оберстдорфе произвел показательный номер Загитовой в образе расхитительницы гробниц Лары Крофт. Это ведь была совсем не скромная девочка, которая весь прошлый сезон была вынуждена не слишком уж радоваться своим большим победам. На льду была дерзкая, немного хищная, решительная и завораживающая своим взглядом девушка. «Я — выжившая, я не сдамся, я не остановлюсь, я буду трудиться еще упорнее, я справлюсь, выживу и продолжу борьбу за существование», — именно так переводятся главные строчки в саундтреке, под который каталась фигуристка. Звучит как манифест на сезон, не правда ли? И не потому ли так органична была в этой программе Алина, что просто изображала себя и свой настрой?

Новая повелительница мировых рекордов

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Однако долго упиваться оберстдорфовским вау-эффектом времени у фигуристки и ее тренеров не было — впереди было выступление на командном чемпионате мира в Японии, о чем было известно еще с лета. И это с учетом того, что совсем не в чемпионских традициях опускать планку, особенно если успел установить мировой рекорд в произвольной программе по новой системе — 158,5 балла. И вот, пожалуста, запоминайте новый мировой максимум -159,18 балла. Это больше, чем у ближайшей преследовательницы японки Каори Сакамото, почти на 30 баллов. Это лучший результат от всей команды Европы, в итоге занявшей на турнире второе место (испанец Хавьер Фернандес смог принести в копилку команды за исполнение своей произвольной программы только 157,95 балла). А еще это на 32 балла больше, чем у обыгравшей Евгению Медведеву на Autumn Classic International американки Брэди Теннелл. Фигуристки, которую после победы на том турнире впору было начать рассматривать как серьезную конкурентку для наших суперзвезд. К cлову, чисто арифметически до мирового рекорда в женской произвольной программе в 160,46 балла еще по старой системе оценивания, установленного Евгенией Медведевой в 2017 году, остался балл с небольшим. С учетом того, что сезон только стартовал, скорее всего перед Загитовой не устоит и эта цифра.

Время править

Разве можно назвать эту девушку как-то иначе, нежели королева льда? И, пожалуй, это самое приятное в выступлениях Загитовой и в Оберстдорфе, и в Саитаме. Ведь завоевав титул олимпийской чемпионки, она словно английская королева — царствовала, но не правила. Здесь была с одной стороны и позиция тренерской команды фигуристки, чтобы не сбивать настрой на дальнейшую работу. А с другой стороны, весь драматизм конкуренции с Медведевой. В этом сезоне Загитова больше не задорная легкая девочка, только перешедшая из юниоров, которая просто обходит за счет техники тех, кто старше и увяз в ворохе проблем. Она — олимпийская чемпионка, которая вместе с тем вовсе не железная леди: может разнервничаться, завалить программу и расплакаться, как это было чемпионате мира в Милане. Она может не очень ярко войти в сезон, как это было на сентябрьских контрольных прокатах, а потом взять и произвести настоящий фурор. Загитова пишет новую, ранее не слыханную историю, в которой действующая олимпийская чемпионка сверкает с каждым прокатом все ярче и обновляет мировые рекорды.

Алина Загитова обновила мировой рекорд в произвольной программе
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13:57 (мск)© Ньюстюб
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