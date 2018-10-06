Прокат Степановой и Букина был остановлен из-за посыпавшегося серпантина

Форс-мажор случился во время проката ритмического танца Степановой и Букина. В середине программы судьи остановили выступление из-за посыпавшегося сверху серпантина. Диктор объявила, что программа будет продолжена после того, как очистят лёд. Но и после этого фигуристы дважды становились в начальную позу, но музыку включили не сразу, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.