Прокат Степановой и Букина был остановлен из-за посыпавшегося серпантина
На международном турнире «Финляндия Трофи» в Эспоо во время выступления российских танцоров Александры Степановой и Ивана Букина на лёд посыпался серпантин.
На международном турнире «Финляндия Трофи» в Эспоо во время выступления российских танцоров Александры Степановой и Ивана Букина на лёд посыпался серпантин.
Несмотря на инцидент, за
Турнир «Финляндия Трофи». Эспоо (Финляндия).
Танцы на льду.
1. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) — 79.16.
2. Оливия Смарт / Адриан Диас (Испания) — 72.61.
3. Кэролайн Сукис / Шен Фирус (Канада) — 70.79…
… 5. Анастасия Шпилевая / Григорий Смирнов (Россия) — 64.33…
… 7. Софья Евдокимова / Егор Базин (Россия) — 61.33.