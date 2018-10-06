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17:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Прокат Степановой и Букина был остановлен из-за посыпавшегося серпантина

На международном турнире «Финляндия Трофи» в Эспоо во время выступления российских танцоров Александры Степановой и Ивана Букина на лёд посыпался серпантин.

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Форс-мажор случился во время проката ритмического танца Степановой и Букина. В середине программы судьи остановили выступление из-за посыпавшегося сверху серпантина. Диктор объявила, что программа будет продолжена после того, как очистят лёд. Но и после этого фигуристы дважды становились в начальную позу, но музыку включили не сразу, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Несмотря на инцидент, за ритм-танец пара получила наивысший результат — 79,16 балла.

Турнир «Финляндия Трофи». Эспоо (Финляндия).
Танцы на льду. Ритм-танец.
1. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) — 79.16.
2. Оливия Смарт / Адриан Диас (Испания) — 72.61.
3. Кэролайн Сукис / Шен Фирус (Канада) — 70.79…
… 5. Анастасия Шпилевая / Григорий Смирнов (Россия) — 64.33…
… 7. Софья Евдокимова / Егор Базин (Россия) — 61.33.

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