Тарасова и Морозов победили на турнире серии «Челленджер» в Финляндии
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в соревнованиях пар на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в соревнованиях пар на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy.
Тарасова и Морозов стали первыми с результатом 198,98 балла. Второе место заняли канадцы Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро — 193,93. Тройку лучших замкнула другая российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 188,54.
Еще один российский дуэт Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин показал пятый результат — 175,05.